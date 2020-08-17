Видео: автомат АН-94 "Абакан" сравнили с АК-74

К 70-летию со дня рождения ижевского конструктора Геннадия Никонова портал Калашников Media выпустил видео, где его АН-94 "Абакан" сравнивается с АК-74. У каждого из автоматов обнаружились свои сильные и слабые стороны, причем результаты получились неоднозначные.

Проводивший испытания специалист "Калашников", многократный чемпион России по практической стрельбе Георгий Губич признался, что взял в руки "Абакан" впервые. Сначала автоматы разобрали, чтобы оценить конструкцию: сложность обоих оказалась примерно одинаковой, однако при сборке "Абакана" без патрона или выколотки обойтись не получилось, АК-74 собирать гораздо проще.

Затем стрелок-спортсмен решил проверить, правда ли АН-94 имеет проблемы с устранением задержек при стрельбе. В режиме отсечки по два патрон заклинило и зажевало, у АК-74 таких проблем не наблюдается.

При стрельбе лежа с упором у "Абакана" результаты оказались заметно хуже, чем у АК-74: магазин у первого отклонен вбок, поэтому автомат начинает заваливаться в сторону. Георгий Губич предположил, что АН-94 имеет лучшие показатели кучности стрельбы из неустойчивого положения. Действительно, при стрельбе короткими очередями из такого положения оружие показало себя во всей красе за счет накопления импульса отдачи.

- Автомат Никонова - одно из самых интересных изобретений советской оружейной школы, - резюмировал Георгий Губич, - Учитывая то, какие сложности у него с конструкцией, как сложно устранять задержки, не знаю, есть ли у него столько плюсов, сколько минусов. Мне как стрелку-практику очень интересно с ним познакомиться.