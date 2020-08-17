Постановление администрации Волгоградской области от 14 августа 2020 года № 480-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Волгоградской области за второй квартал 2020 г."

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Волгоградской области от 25 июля 2005 г. № 1091-ОД "О прожиточном минимуме в Волгоградской области" и в целях оценки уровня жизни населения Волгоградской области при разработке и реализации областных социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, формирования областного бюджета, а также других установленных федеральным законом целях Администрация Волгоградской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума за второй квартал 2020 г. по Волгоградской области:

в расчете на душу населения - 10 158 рублей;

для трудоспособного населения - 10 892 рубля;

для пенсионеров - 8 204 рубля;

для детей - 10 414 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора Волгоградской области Е.А.Харичкин







