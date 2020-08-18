Двухсредный глиссирующий "Дрозд" представят на "Армии-2020"

Первую российскую полноприводную глиссирующую амфибию "Дрозд" представят на форуме "Армия-2020". Она создана на базе одноименной универсальной модульной амфибийной платформы.

"Дрозд" способен развивать скорость до 70 километров в час на воде и до 100 километров на суше, рассказал Mil.Press FLOT главный конструктор "Балтийской машиностроительной компании" Сергей Терешенков. Корпус сделан из композитных материалов, массу машины удалось снизить до двух тонн благодаря применению углепластика. Полторы тонны машина сможет взять на борт. Колеса у "Дрозда" убираются, это повышает мореходность и обеспечивает глиссирование. Амфибия практически непотопляема.

Корпус обладает противоминной защитой и возможностью установки легкого бронирования. Колеса можно подкачивать на ходу. "Дрозд" в состоянии на большой скорости высаживаться на необорудованное побережье и продолжать движение на колесах.

Как добавил главный конструктор Сергей Терешенков, машина - модульная. Поэтому на ее основе можно создавать модификации - для морской пехоты, десанта, береговых войск, разведки, сил специальных операций, подразделений тылового обеспечения и других. На амфибию можно установить и разное вооружение. Еще одна важное качество "Дрозда" - способность действовать даже при температуре до минус 50 градусов, поэтому амфибию можно использовать в условиях Арктики.