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18.08.2020,  
10:00
Текст:  Алексей Брусилов

Эфиопские Т-62 со всех сторон защитили "реактивной броней" "Контакт"

Советский средний танк Т-62 продолжает оставаться на вооружении армий нескольких африканских государств. Например, около полусотни таких машин имеется в сухопутных войсках Эфиопии.
Фото: kinet dire / youtube.com Фото: kinet dire / youtube.com
Фото: kinet dire / youtube.com

Первые танки данной модели прибыли в эту страну еще в 1977 году, когда шло отражение сомалийской агрессии. Сначала на них воевали кубинские интернационалисты, затем такая бронетехника поставлялась непосредственно эфиопским подразделениям.

Также, по некоторым данным, из Северной Кореи были получены клоны "шестьдесят вторых", которые известны под названием "Чхонмахо". Их можно отличить по установленным на башнях 14,5-мм крупнокалиберным пулеметам КПВТ.

Эти танки прекрасно показали себя в боях, зарекомендовали как надежные неприхотливые машины, способные выполнять поставленные боевые задачи, даже когда на них воюют не совсем квалифицированные экипажи.

В настоящее время они уже считаются устаревшими, особенно в плане защищенности. Поэтому неудивительно, что эфиопские военные решили повысить их стойкость к различным боеприпасам.

Для этого была применена "реактивная броня" "Контакт", которую смонтировали на лобовой детали корпуса и башне. Также ею укрепили борта до самой кормы.

На задней части башни установили короб, на котором также видны защитные контейнеры. Возможно, старый 580-сильный двигатель В-55 заменили на более мощный.

Данный образец был продемонстрирован на одной из выставок в Аддис-Абебе. Однако данных о начале модернизации всех Т-62 по подобному варианту пока нет.

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