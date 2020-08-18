Эксперты обнаружили более 100 мошеннических сайтов по продаже авиабилетов

Больше сотни мошеннических ресурсов по продаже авиабилетов за последние месяцы обнаружили специалисты компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак. Об этом рассказали в департаменте защиты бренда компании.

"Наблюдаем бум создания мошеннических ресурсов, связанных с продажей билетов. Если в конце июля их было три десятка, то в середине августа стало уже около сотни. Большая часть из них уже заблокирована", - цитирует эксперта РИА Новости.

Растет также и количество фишинговых сайтов, предлагающих услуги брони номеров в отелях, аренды авто, помощь в возврате купленных авиабилетов и другие. В результате обращения к таким ресурсам деньги и данные банковских карт получают мошенники. Чтобы ввести людей в заблуждение, интернет-аферисты часто используют бренды известных авиаперевозчиков и агрегаторов по продаже билетов и туров.

Чтобы избежать обмана эксперты советуют обязательно проверять доменное имя ресурса на котором планируется покупка или бронирование. Если оно отличается от оригинального, то лучше отказаться от таких услуг. Не стоит доверять и "фантастическим скидкам" - слишком выгодные предложения надо изучать еще внимательнее, добавляет эксперт.