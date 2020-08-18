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18.08.2020 02:00
Рубрика: Экономика

Какие ограничения сейчас действуют в бане

Текст: Екатерина Петрова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В некоторых регионах по-прежнему действуют ограничения на работу бань. Там же, где они открылись, к примеру, в Москве и Подмосковье, действуют рекомендации Роспотребнадзора. Так, бани закупили термометры и теперь на входе измеряют посетителям температуру, а также выдают маски и предлагают обработать руки антисептическим раствором.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Внутри - в зоне отдыха, мыльном отделении - нанесена специальная разметка, которая напоминает о соблюдении социальной дистанции. Ограничения не касаются лишь парилки, где сохраняется высокая температуру воздуха и потому возможность заразиться сведена к минимуму. Заходить туда можно без маски и без соблюдения дистанции. При этом по-прежнему действует запрет на работу купелей, бассейнов и чанов для окунания. Для бань сегодня это самый "болезненный" момент. Посетители также могут заказать еду из ресторана - ее доставят в ланч-боксах, а не на тарелке, как прежде.

После каждого посетителя проводится обработка специальными средствами в зоне отдыха, а также еженедельная профилактика, очистка, обработка. Кроме того, для каждого помещения есть своя система вентиляции и очистки, установлена определенная температура воздуха. К примеру, в зоне отдыха гостей она варьируется от +24 до +27, в мыльном помещении - от +27 до +32.

Российские банные комплексы оказались стойкими к ситуации с Covid-19 - ни один игрок рынка не заявил о своем закрытии или банкротстве. Об этом "РГ" сообщил президент "Национального банного объединения" Геннадий Бартухин. Это связано с тем, что для вхождения в банный бизнес требуются миллионные инвестиции. Поэтому выгоднее взять паузу, договориться с арендодателями, чем закрываться. К тому же некоторые комплексы смогли получить льготные кредиты для сохранения коллективов. Соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора увеличило расходы комплексов, в зависимости от масштаба бизнеса, примерно на 50 тыс. рублей в месяц, рассказал Геннадий Бартухин. Больших трат удалось избежать - серьезные требования по дезинфекции и соблюдению санитарных норм для бань действовали и до ситуации с Covid-19.

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