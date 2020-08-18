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18 августа 2020 г.

Указ главы Карачаево-Черкесской Республики от 13 июля 2020 года № 202 "О внесении изменения в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 13 августа 2020 г.
Опубликован 18 августа 2020 г.
Вступает в силу 13 августа 2020 г.

В целях реализации дополнительных мер по предотвращению распространения в Карачаево-Черкесской Республике новой коронавирусной инфекции (COVID-19): постановляю:

1. Внести в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Главы Карачаево-Черкесской Республики от 27.03.2020 № 68, от 28.03.2020 № 69, от 28.03.2020 № 70, от 30.03.2020 № 71, от 04.04.2020 № 77, от 08.04.2020 № 82, от 29.04.2020 № 96, от 06.05.2020 № 105, от 11.05.2020 № 106, от 18.05.2020 № 109, от 25.05.2020 № 115, от 01.06.2020 № 126, от 08.06.2020 № 138, от 15.06.2020 № 141, от 22.06.2020 № 145, от 03.07.2020 № 156, от 06.07.2020 № 159, от 15.07.2020 № 167, от 17.07.2020 № 172, от 27.07.2020 № 185, от 10.08.2020 № 192) следующее изменение:

абзац четвертый пункта 6 изложить в следующей редакции:

"В целях оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, установить периоды самоизоляции: с 15 июня 2020 года по 28 июня 2020 года; с 29 июня 2020 года по 12 июля 2020 года; с 13 июля 2020 года по 24 июля 2020 года; с 27 июля 2020 года по 07 августа 2020 года; 10 августа 2020 года по 21 августа 2020 года.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 10 августа 2020 года.

Глава Карачаево-Черкесской Республики Р.Б.Темрезов



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