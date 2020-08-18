Поэт и сценарист Борис Пастернак покончил с собой

Советский поэт-песенник и сценарист Борис Лазаревич Пастернак, родственник лауреата Нобелевской премии поэта Бориса Пастернака, покончил собой - по предварительным данным.

Об этом сообщает МК, уточнив: тело 84-летнего литератора было обнаружено сегодня рано утром на территории Федерального научно-клинического центра ФМБА России в Москве. Где Пастернак проходил лечение.

Известно, что палата поэта располагается на восьмом этаже комплекса.

Пастернак, пользуясь творческим псевдонимом Борис Пургалин (дабы избежать путаницы с прославленным родственником), работал на советском ТВ, выступая, в частности, сценаристом бенефисов Людмилы Гурченко, Ларисы Голубкиной, Сергея Мартинсона, Татьяны Дорониной, "Голубого огонька", мюзиклов "Волшебный фонарь", "Двойники" и комедии "Один за всех".

Песни на стихи поэта звучат в музыкальной комедии "Только в мюзик-холле" и детской приключенческой ленте "Казаки-разбойники".

Автор сотрудничал с Владимиром Пресняковым, Анатолием Кальварским, Георгием Гараняном. Его наиболее известную песню "Самовар" исполнял Николай Караченцов.