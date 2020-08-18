Путин выразил обеспокоенность внешними попытками дестабилизации в Беларуси

Президент России провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и выразил обеспокоенность в связи с попытками некоторых стран оказать давление на руководство Беларуси.

В преддверии экстренного саммита Евросоюза Путин и Мишель обсудили ситуацию в Беларуси. Саммит пройдет в режиме видеоконференции уже завтра.

Российский лидер выразил озабоченность в связи с попытками ряда государств оказать давление на руководство республики и всячески дестабилизировать внутриполитическую обстановку.

"Выражена заинтересованность в том, чтобы не допустить конфронтационного варианта развития событий", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Напомним, что ранее сегодня президенту России позвонили сначала канцлер ФРГ Ангела Меркель, а затем и президент Франции Эммануэль Макрон. Разговор также шел о Беларуси: Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики извне.