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18.08.2020 17:07
Рубрика: Власть

Путин выразил обеспокоенность внешними попытками дестабилизации в Беларуси

Текст: Кира Латухина
Президент России провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и выразил обеспокоенность в связи с попытками некоторых стран оказать давление на руководство Беларуси.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости; François WALSCHAERTS / AFP Фото: Алексей Никольский/РИА Новости; François WALSCHAERTS / AFP
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости; François WALSCHAERTS / AFP
Фото: EPA
Беларусь: тревожные дни

В преддверии экстренного саммита Евросоюза Путин и Мишель обсудили ситуацию в Беларуси. Саммит пройдет в режиме видеоконференции уже завтра.

Российский лидер выразил озабоченность в связи с попытками ряда государств оказать давление на руководство республики и всячески дестабилизировать внутриполитическую обстановку.

"Выражена заинтересованность в том, чтобы не допустить конфронтационного варианта развития событий", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Напомним, что ранее сегодня президенту России позвонили сначала канцлер ФРГ Ангела Меркель, а затем и президент Франции Эммануэль Макрон. Разговор также шел о Беларуси: Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики извне.

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