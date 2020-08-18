Игра Firewatch получит экранизацию

Приключенческая компьютерная игра Firewatch о сотруднике пожарного надзора по имени Генри, отрезанного от цивилизации в лесу, получит экранизацию в виде художественного фильма. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Производством картины займется студия Snoot Entertainment, известная по лентам "Слепые пятна" и "Маленькие чудовища".

Firewatch вышла в 2016 году и получила очень теплый прием критиков и геймеров, а также выиграла в нескольких номинациях различных престижных премий, например, как "Лучшая инди-игра" на Golden Joystick Awards.

Даты премьеры и старта производства на столь раннем этапе не называются.