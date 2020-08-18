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Игра Firewatch получит экранизацию

Новости
    18.08.2020, 12:09
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Campo Santo Productions Фото: youtube.com/ Campo Santo Productions
Фото: youtube.com/ Campo Santo Productions

Приключенческая компьютерная игра Firewatch о сотруднике пожарного надзора по имени Генри, отрезанного от цивилизации в лесу, получит экранизацию в виде художественного фильма. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фото: youtube.com/ IGN
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Производством картины займется студия Snoot Entertainment, известная по лентам "Слепые пятна" и "Маленькие чудовища".

Firewatch вышла в 2016 году и получила очень теплый прием критиков и геймеров, а также выиграла в нескольких номинациях различных престижных премий, например, как "Лучшая инди-игра" на Golden Joystick Awards.

Даты премьеры и старта производства на столь раннем этапе не называются.

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