"Адмирал Нахимов" ювелирно вывели к достроечной набережной Севмаша

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", находящийся на ремонте, вывели из наливного бассейна к достроечной набережной Севмаша, входящего в Объединенную судостроительную корпорацию. Корабль вывели при помощи буксиров.

Как сообщили в пресс-службе Севмаша, это уникальная технологическая операция, почти ювелирная работа. С помощью буксиров крейсер прошел через ворота батопорта в акваторию предприятия. По степени сложности выполнения операция не имеет аналогов в судостроении.

На Севмаше завершили один из наиболее трудоемких этапов ремонта корабля - дефектацию и демонтаж крупногабаритного оборудования, корпусных конструкций, подготовили помещения и смонтировали изоляционные материалы, кабельные трассы и другое. При ремонте крейсера специалисты используют инновационную методику, связанную с 3D-моделированием оснащения "Адмирала Нахимова".

После модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками и существенно усилит потенциал надводной составляющей ВМФ России.