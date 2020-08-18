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18.08.2020 19:33
Рубрика: Власть

"Адмирал Нахимов" ювелирно вывели к достроечной набережной Севмаша

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба Севмаша Фото: Пресс-служба Севмаша
Фото: Пресс-служба Севмаша

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", находящийся на ремонте, вывели из наливного бассейна к достроечной набережной Севмаша, входящего в Объединенную судостроительную корпорацию. Корабль вывели при помощи буксиров.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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Как сообщили в пресс-службе Севмаша, это уникальная технологическая операция, почти ювелирная работа. С помощью буксиров крейсер прошел через ворота батопорта в акваторию предприятия. По степени сложности выполнения операция не имеет аналогов в судостроении.

На Севмаше завершили один из наиболее трудоемких этапов ремонта корабля - дефектацию и демонтаж крупногабаритного оборудования, корпусных конструкций, подготовили помещения и смонтировали изоляционные материалы, кабельные трассы и другое. При ремонте крейсера специалисты используют инновационную методику, связанную с 3D-моделированием оснащения "Адмирала Нахимова".

После модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками и существенно усилит потенциал надводной составляющей ВМФ России.

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