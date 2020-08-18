Энергетики Пуровского района заканчивают ремонтные работы

До начала отопительного сезона осталось чуть более двух недель. А это значит, что в скором времени тепло начнет поступать на объекты социальной сферы и в жилые дома на обширной территории Ямала.

Пуровский - самый крупный филиал АО "Ямалкоммунэнерго" На его ответственности снабжение теплом и водой девяти поселений района: г. Тарко-Сале, п. Ханымей, п. Пурпе, д. Харампур, п. Пуровск, с. Сывдарма, с. Халясавэй, п.г.т.Уренгой, с.Самбург.

"К началу отопительного сезона работники филиала подготовили 19 котельных. Выполнены работу по текущему ремонту, проведено техническое обслуживание оборудования котельных. Готовность сетей тепловодоснабжения составляет 80%. Продолжаются работы по промывке сетей тепло- и водоснабжения, замене ветхих участков сетей", - сообщил директор филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в Пуровском районе Валерий Григорьев.

Энергетикам осталось завершить подготовку семи котельных, промывку сетей ТВС - менее 52 км, закончить замену ветхих участков сетей - 2,6 км по всем поселениям. Так, в п. Пурпе завершается заменена котла с горелкой на Котельной № 2, а в п. Уренгой - сразу двух насосов-дозаторов на водозаборе. На 95% завершены работы на сетях ТВС в Халясавэе, Пурпе и Уренгое.

В полном объеме обеспечены горючим котельные, работающие на жидком топливе, в с.Халясавэй и с.Самбург. Это значит, что в навигацию доставлено 100% необходимого запаса топлива.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"