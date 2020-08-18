США разозлили испытания С-400 на истребителях F-16 в Турции

Основные сделки по продаже американского оружия Турции заморожены почти на два года действиями ключевых членов Конгресса. Таким образом США хотят оказать давление на Анкару, чтобы та отказалась от российских систем С-400.

Об этом пишет Defence News. Издание уточняет, что сейчас как минимум две сделки находятся в подвешенном состоянии: это контракт на модернизацию турецкого парка F-16 и экспортные лицензии на двигатели CTS800, необходимые Турции для вертолетов.

Источник портала сообщил, что больше всего Анкара разозлила американский Конгресс в ноябре, проведя испытания С-400 на истребителях F-16. Это было интерпретировано как скрытая угроза другим государствам, активно использующим эти американские истребители, в том числе самим Соединенным Штатам. Источник назвал эти испытания "намеренно провокационными".