Стали известны подробности испытаний танка "Объект 195"

Боевая машина создавалась в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения, и многие примененные в ней решения стали необычными, например, полная изоляция танкистов от снарядов и топливных баков.

Боевой модуль был дистанционным, находящееся в нем вооружение (согласно размещенной в Сети открытой информации - 152-мм пушка) обеспечивало значительное преимущество по сравнению с иностранными танками-конкурентами.

18 лет назад на полигоне "Старатель" под Нижним Тагилом опытный образец выполнил три первых выстрела. На этом ответственном мероприятии присутствовали, в том числе, начальник Главного автобронетанкового управления Сергей Маев и губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

Программу государственных испытаний планировалось закончить через три года, и в 2006 году с конвейера могли сойти сто танков, а в следующем - уже триста.

Сообщается, что на самом деле удалось построить всего два экземпляра, один из которых смог пройти в ходе испытаний 15 000 километров и произвести 287 пушечных выстрела.

Практически все возникающие в ходе работ проблемы были решены, однако в декабре 2008 года испытания опытного "Объекта" прекратили. Однако многие полученные наработки использовали уже при создании другой техники УВЗ.