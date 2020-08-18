Указ губернатора Свердловской области от 17 августа 2020 года № 455-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ni), 2020, 18 марта, № 24990) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, от 06.05.2020 № 227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 №411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ и от 10.08.2020 № 452-УГ, следующие изменения:

1) подпункт 4 части первой пункта 2 и пункт 20 признать утратившими силу;

2) подпункт 2 части второй пункта 2 после слов "групповых экскурсий" дополнить словами "численностью свыше 20 человек";

3) в подпункте 4 части второй пункта 2 слово "тренировочного" заменить словом "учебно-тренировочного";

4) часть вторую пункта 2 дополнить подпунктами 5-7 следующего содержания:

"5) работа дошкольных образовательных организаций, а также организаций, осуществляющих предоставление услуг по дневному уходу за детьми с наполняемостью групп не более 50 процентов;

6) работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, в том числе с обслуживанием и потреблением на месте;

7) прием и размещение граждан на базах отдыха, в домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях).";

5) пункт 2 дополнить частью третьей следующего содержания:

"Под организациями в настоящем указе понимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные виды деятельности не могут осуществляться без образования юридического лица.";

6) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Ограничить на территории Свердловской области работу:

1) организаций, оказывающих услуги общественных бань, услуги фитнес-центров (за исключением организации индивидуального тренировочного процесса и групповых занятий численностью не более 20 человек);

2) общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования (за исключением организаций дополнительного образования, осуществляющих подготовку водителей, в части проведения практических занятий по вождению и экзаменов), а также профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области.";

7) в подпункте 1 пункта 7 слова "либо медицинского документа, подтверждающего выявление антител иммуноглобулина G (IgG)," исключить;

8) подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:

"2) сообщать о своем прибытии в Свердловскую область, месте, датах пребывания и контактную информацию (в том числе для принятия решения о направлении на обсервацию) на горячую линию Свердловской области по номеру телефона 112 и номеру телефона (343) 312-08-81, а также руководствоваться требованиями, указанными в постановлениях Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 и от 30.03.2020 № 9;";

9) в части первой пункта 10 слова "по 17 августа" заменить словами "по 24 августа";

10) часть вторую пункта 10 после слов "по 17 августа 2020 года" дополнить словами ", с 18 по 24 августа 2020 года".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Настоящий указ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Исполняющий обязанности Губернатора Свердловской области А.В.Орлов







