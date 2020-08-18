Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
18.08.2020,  
09:00
Текст:  Алексей Брусилов

Тупиковая ветвь: почему польский PT-91 Twardy стал танком-неудачником

На вооружении польской армии находится более 230 танков PT-91 Twardy. Их называют основными, хотя имеющихся в сухопутных войсках, немецких Leopard 2 больше - 247 единиц.
Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej / wikimedia.org Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej / wikimedia.org
Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej / wikimedia.org

Несмотря на то, что "девяносто первые" достаточно активно эксплуатируются в ходе учений НАТО, многие военные эксперты считают их тупиковой ветвью развития советских Т-72, полагая, что у них нет никаких перспектив развития.

Известно, что Польша получила лицензию на производство "семьдесятдвоек" от Советского Союза в 80-е годы. Произведенные машины не только направлялись в войска, но и поставлялись на экспорт, например в Ирак. Правда, качество их было хуже, чем у советских или чехословацких танков.

В начале 90-х было решено провести модернизацию. В 1995 году в серию был запущен образец, получивший название PT-91 Twardy. От более ранней версии он отличался смонтированной динамической защитой, которая прикрывала не только башню и переднюю часть корпуса, но и борта. На него установили усовершенствованную систему управления огнем с тепловизором и 850-сильный двигатель.

Польское командование собиралось переделать большую часть Т-72 до уровня PT-91. Но сделать этого не удалось, и в результате производство прекратилось еще в 2002 году.

Фото: Иван Шагин/РИА Новости
Танковый король: кто в годы войны развернул на Урале выпуск Т-34

Большие планы были и по продажам в другие страны, но 48 штук отважилась купить только Малайзия.

В настоящее время Twardy считается устаревшим, и даже сами польские военные считают, что он сильно уступает российским Т-72Б3М.

В то же время из-за финансовых и технических проблем в Польше намечают провести очень бюджетную модернизацию оставшихся Т-72М1, которая уже подвергается жесточайшей критике.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
танки
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Создан автомат Калашникова под патрон НАТО 17.08.2020
Танковый король: кто в годы войны развернул на Урале выпуск Т-34 14.08.2020
Части ВДВ стали получать Т-72Б3 новейшей модификации 05.08.2020
Польша
Фото: Калашников / youtube.com
Видео: автомат АН-94 "Абакан" сравнили с АК-74 17.08.2020
В Польше позавидовали модернизации российских танков Т-72Б3 20.05.2020
Видео: птица сбила летящую к танку американскую ракету TOW 29.04.2020
модернизация
На Дальнем Востоке состоялся первый полет модернизированного вертолета Ка-52 11.08.2020
Модернизированный Ка-52М "Аллигатор" совершил первый полет 10.08.2020