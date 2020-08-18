355-й отдельный гвардейский батальон морской пехоты Тихоокеанского флота (командир - Герой Советского Союза, гвардии полковник М.П. Бараболько) 14-15 августа 1945 года десантировался в северокорейском порту Сейсин (ныне Чхонджин), где располагалась главная военно-морская база Квантунской армии.

Захватив порт и господствующие высоты, батальон в течение суток до подхода главных сил флота вел непрерывный бой. И отстоял свои позиции перед впятеро превосходящими силами противника.

Погибли - 71 краснофлотец. Ранены - 100. Награждены орденами и медалями - 572. Семеро морпехов стали Героями Советского Союза, в том числе единственная на Тихоокеанском флоте женщина, санинструктор Мария Цуканова.

"Огненный батальон" - так называется 458-страничная книга о подвиге тихоокеанцев. Автор - школьный учитель из Владивостока Галина Николаевна Шайкова. О ее гражданском подвиге мы обязаны рассказать.

Фото на память. 355-й отдельный гвардейский батальон морской пехоты после награждения.

Могила у школьной тропинки

Что совершила Галина Шайкова? По документам в 355-м батальоне служили 710 десантников, данные о них были распылены по архивам страны. Шайкова восстановила 683 фамилии и свела их в общий список - на без малого 100 страниц! Против каждой фамилии - звание, год рождения и призыва, информация о ранениях, контузиях и наградах, описание боевых заслуг. И отдельно - 40 (сорок!) подробных биографий бойцов гвардейского батальона, которые восстановила автор-исследователь.

Как такое возможно сделать в одиночку - собрать, систематизировать, издать?

- Вы историк?

- Нет. Я биолог. Училась в Уссурийском пединституте, более сорока лет работала в школах. Наши ученики ходили на занятия мимо заброшенного владивостокского сквера и такой же заброшенной братской могилы павших в боях с Японией. Рядом помойка, бомжи на могильной оградке носки сушили. Сил не было на это смотреть. Мы позвали журналиста, появились публикации, город взялся за благоустройство, мы с ребятами выходили на субботники. И как-то сам собой возник вопрос: "Почему могила безымянная? Кто здесь захоронен?"

- Начали поиск?

- Да. Нашли старые газеты с репортажами о торжественных похоронах: по улицам города несли восемь закрытых гробов, на крышке каждого покоилась матросская бескозырка. Отправили запросы по архивам - без ответа. Тогда стали искать живых участников событий августа 1945-го - десять лет назад еще можно было побеседовать с ними...

Герой Советского Союза, гвардии полковник М.П. Бараболько.

Комбат и в спорте должен быть лучшим (Михаил Бараболько во втором ряду четвертый справа).

Увы, вопрос - кого именно хоронил Владивосток 30 сентября 1945 года - так и открыт до сих пор. Это ведь и правда была забытая, неизвестная война, долгое время остававшаяся в тени Великой Отечественной. Я лет десять назад поинтересовалась у флотского начальства, как будет отмечаться 85 лет со дня рождения Маши Цукановой? "А с чего вы взяли, что у нее юбилей?" - огорошили меня. Побежала в библиотеку. Глянула подборку, а там в разных книгах о Цукановой разные даты рождения: 1923, 1924, 1925... И разные места захоронения...Шок! Никто не спросил об этом у матери, Ольги Васильевны, когда она прилетала во Владивосток на открытие памятника ее дочери. Говорю: "Дети, неужели мы не займемся восстановлением истинной биографии Героя Советского Союза, санинструктора Марии Цукановой?"

К поиску подключилась вся школа и даже родители учеников. Сегодня мы знаем, что Мария Цуканова похоронена в братской могиле мемориала советским воинам на сопке Комальсам в Сейсине (Чхонджине). Потом была школьная конференция с участием сотрудников консульства Северной Кореи...

Галина Шайкова и ее главные помощницы.

Лица последнего призыва

- Благодаря вашему поиску, переписке с комсоставом 355-го батальона, родственниками, работе в архивах, уточнена (именно так!) история конца Второй мировой. Что поразило больше всего?

- Год рождения большинства погибших. 1927-й! Призыв конца войны. Они еще и пожить не успели... Дети... А еще женщины - тридцать женщин служили в 355-м батальоне. Вместе с мужчинами геройски ходили в атаки, спасали своих. Санитарка Надежда Зайцева, представьте только, была беременна. "В боях за Сейсин проявляла исключительную заботу о раненых, доставляла их с поля боя на корабль. Награждена медалью "За боевые заслуги", - записано в ее наградном листе. Слава богу, в феврале 1946-го Надя благополучно родила. А рядом с ней в Сейсине воевал муж, старший сержант Лаврентий Загребайлов - он был награжден орденом Красной Звезды. Удивительные, невероятные судьбы!

- Трудно устанавливать истину? Не отчаиваться, когда поиск заходит в тупик? Откуда берутся силы?

- Иногда, чтоб исправить разночтения, уточнить крохотную деталь биографии, тратишь годы. Но меня не так-то просто сломать. Не получилось здесь, ищу другие пути. А когда кажется, все, точка, дальше идти некуда, вдруг раздается звонок: "Галина Николаевна? Это вы нас разыскиваете?"

Так получилось с восстановлением биографии командира стрелкового взвода, гвардии лейтенанта Григория Никитовича Заболотникова, геройски погибшего в Сейсине. Представляете, какую радость я испытала, когда, случайно найдя меня в интернете, вдруг позвонил его внук! 70 лет его дед был вычеркнут из истории, о нем не было информации ни в Книгах Памяти, ни в военкоматах - только в списке безвозвратных потерь. А нам удалось расшифровать очередную архивную строчку, увидеть за ней человека. Конечно, трудно назвать всех поименно. Но это посильная задача.

- Мне запомнилась история "воскрешения" гвардии краснофлотца, стрелка Андрея Авдеюка...

- А представьте, что пережили мать и отец, получив в августе 1945-го похоронку на сына? Он ведь, тяжело раненный, выжил. И служил после войны, потом жил и работал в родных сибирских местах. Завел семью, воспитывал дочь, внуков. Не стало Андрея Еремеевича Авдеюка в 1992 году. Но его фамилия и сегодня среди погибших на мемориальной гранитной плите в приморском городе Фокино. Теперь все знают, что это ошибка, но почему-то ее до сих пор не исправили. А надо бы еще и пополнить список бойцов на плите...

Несколько лет назад, когда собирала материал для книги, в Центральном архиве ВМФ России обнаружила уникальный документ - исторический журнал 355-го гвардейского батальона. А в нем - семь ранее неизвестных фамилий погибших: Николай Воробьев, Александр Иванов, Петр Кузьмичев, Илья Распопов, Николай Шурмаров, Бухаран Фасфутдинов и Кузьма Кашуба. Эти семь фамилий обязательно должны быть выбиты в граните, как требуют того наши память и долг. Может, публикация в "Родине" поможет это сделать?

Победа "училки"

У Галины Николаевны Шайковой, как у многих из нас, свой счет к войне. Послевоенное детство, заменивший отца строгий отчим - инвалид Великой Отечественной, трудное житье... Но, кроме общего на всех, у нее есть свой День Победы. Это день, когда вышел "Огненный батальон".

Издать книгу было еще труднее, чем написать. Учительница долго ходила по кабинетам и, похоже, всем надоела. Мэр города, где в 1945-м дислоцировался гвардейский 355-й батальон, устав от "училки", перестал отвечать на звонки. Флотское начальство от просьб отмахнулось, краевое строго спросило: "А кто вам давал задание писать историю батальона? Мы не давали".

Не дали и денег.

Советские торпедные катера, атакующие порт Сейсин. Фото: РИА Новости

Книгу удалось издать благодаря частным пожертвованиям и собственным средствам автора. Теперь "Огненный батальон" есть в библиотеках Приморья, а главное - у потомков тех, кто в августе 1945-го геройски брал японскую военно-морскую базу в корейском городе Сейсин. Получив тираж, Галина Николаевна провела крупномасштабную операцию по почтовой рассылке издания по городам и весям нашей необъятной страны - адреса получателей ей были давно известны...

Валентина Степановна Чернышева из Бийска, дочь пулеметчика, гвардии ефрейтора Степана Ефремовича Хлыновского:

"Галина Николаевна, здравствуйте! Получила посылку. Очень обрадовалась. Сначала развезу родственникам, поеду уже завтра после работы. У Степана Ефремовича нас 5 детей. Шестую книгу передам в школу, пусть молодежь изучает. О сражениях на Востоке пока еще мало говорят, ведь мы от вас так далеко. Спасибо за ваш труд, за стремление рассказать о подвигах батальона. Очень важно, чтоб его история не канула в лету!"

Людмила Николаевна Якунина из города Янаул (Республика Башкортостан), племянница погибшего в Сейсине разведчика Павла Игнатьевича Лыскова:

"Галина Николаевна, сегодня первый день, как у нас спала жара, и вот решила Вам написать и поблагодарить за Ваши труды. Я не знала о том, что у моего дяди было десять благодарностей командования и орден Красной Звезды. А вы это все разыскали. Большое спасибо и низкий поклон!.."