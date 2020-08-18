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18 августа 2020 г.

Постановление правительства Удмуртской Республики от 14 августа 2020 года № 371 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Удмуртской Республике за II квартал 2020 года"

Дата подписания 14 августа 2020 г.
Опубликован 18 августа 2020 г.

В соответствии с Законом Удмуртской Республики "О прожиточном минимуме в Удмуртской Республике" Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике за II квартал 2020 года в расчете на душу населения - 10 384 рубля, для трудоспособного населения - 10 995 рублей, пенсионеров - 8 415 рублей, детей - 10 518 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Председатель Правительства Удмуртской Республики Я.В.Семенов



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