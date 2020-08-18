В России создано ружье, способное синхронизироваться с гаджетами

Концерн "Калашников" разработал smart-ружье с возможностью синхронизации с гаджетами. Как сообщается на официальной странице концерна в социальной сети Facebook, умное оружие в инновационном дизайне будет представлено на форуме "Армия-2020".

Необычный дизайн этого ружья, был показан в коротком промо-ролике. На видео можно увидеть, что оружие может синхронизироваться с гаджетами по блютуз.

Эта разработка создана на базе ружья МР-155. Это самозарядное гладкоствольное оружие сейчас является одним из самых популярных образцов в России.