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18.08.2020 19:19
Рубрика: Русское оружие

В России создано ружье, способное синхронизироваться с гаджетами

Текст: Александр Степанов

Концерн "Калашников" разработал smart-ружье с возможностью синхронизации с гаджетами. Как сообщается на официальной странице концерна в социальной сети Facebook, умное оружие в инновационном дизайне будет представлено на форуме "Армия-2020".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Необычный дизайн этого ружья, был показан в коротком промо-ролике. На видео можно увидеть, что оружие может синхронизироваться с гаджетами по блютуз.

Эта разработка создана на базе ружья МР-155. Это самозарядное гладкоствольное оружие сейчас является одним из самых популярных образцов в России.

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