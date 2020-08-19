Женщина непростой судьбы, бывшая наркоманка и алкоголичка, возвращается в родной город, покинутый ею много лет назад. По прибытии она узнаёт сразу несколько новостей, одна неприятнее другой. Недавно умер отец, и похороны прошли без неё. Мать в больнице, пережила сердечный приступ. Бывший жених, покинутый без объяснений вместе с городом и родными, обиды не забыл и теперь встречается с сестрой обидчицы. Сестра не очень-то рада видеть - в силу всех озвученных обстоятельств: то во все тяжкие пускалась, потом исчезла, а тут, значит, объявилась зачем-то такая красивая. Отличная получается завязка для шпионского боевика, не правда ли?

В мультсериале "Конь БоДжек" как-то пошутили, что Джессика Честейн берётся за те роли, от которых отказалась Эми Адамс. Так вот, не был бы фильм "Агент Ева" шпионским боевиком, о нём можно было бы сказать то же самое. Но так как он всё-таки шпионский боевик, то в данном случае Джессика Честейн скорее подобрала роль, от которой отказалась Шарлиз Терон. Поскольку Шарлиз Терон сейчас из актрис по части боевиков, в том числе шпионских, самая главная, а "Агент Ева" даже в сравнении с "Бессмертной гвардией" не её уровень. Но всё же, надо заметить, поприличнее, чем вышедшая ранее в этом году "Ритм-секция" с Блейк Лайвли - там совсем мрак.

Итак, Джессика Честейн играет элитную киллершу, работающую на некую тайную организацию. Тайная организация эта занимается всем тем, чем обычно занимаются тайные организации с киллерами и киллершами в штате, а именно устраняет всяких неугодных каким-нибудь правительствам людей. Не рядовых, естественно, обывателей и не мелких бандитов, а военных чиновников, например. Героиня Честейн по имени Ева в своём деле вроде как лучшая, но есть у неё один заскок: она любит своих жертв опрашивать на предмет того, чем они свою участь заслужили. Тревожит её, видите ли, этический аспект выбранной профессии.

Насколько разумным было решение принять в секретную организацию, промышляющую убийствами, бывшую наркоманку и алкоголичку, которая любит поболтать и поразмышлять об этике, не нам с вами судить. Но суть в том, что начальству привычки сотрудницы вдруг отчего-то резко надоели. Вернее, так: сначала был один начальник, Джон Малкович его играет, и он сквозь пальцы смотрел. Мол, подумаешь, лишь бы план выполнялся. И вообще к ней по-доброму, по-отечески. А потом начальником стал мужчина помоложе, с усами, и рассудил, что пора безобразию положить конец. Этого играет Колин Фаррелл.

Если всё упростить (впрочем, куда уж там ещё упрощать), то начальник вознамерился сжить со свету подчинённую, так как, ну, какая-то она не такая. И это уже действительно завязка шпионского боевика. Не ахти какого, но что поделать, другого нет и не будет как минимум до осени. Поэтому имеет смысл повнимательнее рассмотреть предлагаемое и хотя бы попытаться найти положительные моменты. Это сложно, но кто ищет ведь, тот сами знаете.

Вот, допустим, когда Ева в стиле Рэмбо выпрыгивает из фонтана и протыкает ножом посланного по её душу негодяя - замечательные пара секунд. Уже, согласитесь, кое-что. В остальных сценах мордобоя и перестрелок, правда, всё больше мелькает затылок дублёрши Джессики Честейн и гораздо реже - сама Джессика Честейн. Зато есть сцена драки персонажей Джона Малковича и Колина Фаррелла. Где вы ещё увидите, как Джон Малкович дерётся? Значит, снова рисуем плюсик.

Джессика Честейн с Колином Фарреллом, естественно, также вступает в схватку. Очень недурно они на пару интерьер гостиничного номера разносят. А как потом друг за дружкой по улицам ковыляют - сущая умора. И не забываем про развивающуюся параллельно семейную драму, где также находятся поводы учинить разборку-другую. Есть там даже целый ещё один злодей, владелица подпольного казино. Не то чтобы она очень важную функцию выполняла, но когда у вас в роли одного злодея решивший на полставки не напрягаясь подхалтурить Колин Фаррелл, то второй, наверное, не повредит.

Смотрите, сколько удалось хорошего найти. И это не считая старшего козыря, собственно Джессики Честейн. А она пускай и не одарена талантом так же очаровательно, как Шарлиз Терон, хлестать водку из горла, но кое-что всё же умеет. Особенно у неё получается убедительно нюхать алкоголь, изображая с великим усилием воли подавляемое желание отхлебнуть. А потом с не меньшей убедительностью таки преступать отделяющую от срыва тонкую грань. Вот где мастерство-то. Подобного драматического напряжения ни в каком "Джеймсе Бонде", ни в каком "Джейсоне Борне" не встретишь. Да и в принципе все эти киношки про шпионов преступно мало внимания уделяют теме алкоголизма.

2.5