Финляндия введет ограничения на пересечение границы из-за COVID-19

Власти Финляндии объявили о введении временных ограничений на пересечение границы с десятью странами из-за роста числа случаев заражения коронавирусом, сообщает портал yle.fi. В том числе это коснется государств "шенгенской зоны", заявила министр внутренних дел скандинавской республики Мария Охисало.

Из числа стран ЕС речь идет о Германии, Греции, Норвегии, Исландии, Дании, а также Мальты. Помимо этого, уточнила министр, ограничения на въезд возвращаются для Японии, Кипра, Ирландии и Сан-Марино. Прибывших из этих стран граждан обяжут находиться на двухнедельной самоизоляции. Ограничения вступят в силу с 24 августа.

При этом людям, живущим в местных приграничных общинах на севере, в порядке исключения будет разрешено пересекать границу между Лапландией и соседними общинами на севере Норвегии и Швеции. Хотя в этих общинах проживает небольшое количество людей, трансграничные поездки все равно имеют большое значение, отметила Охисало, поскольку у многих есть семьи по обе стороны границы, а некоторые живут по одну сторону, а работают - по другую. Кроме того, границу регулярно пересекают оленеводы.