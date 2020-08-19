ФСИН объяснила, почему не пустили Жириновского к Фургалу

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) разъяснила, почему к экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, находящемуся сейчас в СИЗО "Лефортово", не пустили лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Как рассказали во ФСИН, в соответствии со статьей 18 Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" встреча с подозреваемым и обвиняемым может быть возможна только на основании письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело.

Там отметили, что сотрудники изолятора "Лефортово" действовали в рамках законодательства во время посещения СИЗО-2 19 августа руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского и представителей партии.