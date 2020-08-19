К Земле летит комета. Нежданно-негаданно откуда ни возьмись появилась и вот-вот обрушится. Однако по телевизору упорно твердят, что всё нормально, пролетит мимо, разве что кусочек в океан плюхнется красиво, смотрите прямую трансляцию. И ни одного неряшливо одетого учёного, который бы предупреждал, не видать. Как вдруг "кусочек" тот оказывается размером со стадион и плюхается совсем не в океан, а на густонаселенную часть материка.

Тем временем некоторым людям начинают приходить сообщения, где говорится, что это не учебная тревога, и надо прямо сейчас всё бросить и дуть на такую-то военную базу, а оттуда самолётом в убежище. Где именно находится убежище - большой-пребольшой секрет, но фильм носит заголовок "Гренландия", так что да. Одним из адресатов сообщения становится инженер-строитель, которого играет Джерард Батлер, и он, прихватив жену (Морена Баккарин) и сына-диабетика, устремляется.

В отношениях у супругов меж тем не всё гладко, был в прошлом разлад, но это не имеет ровным счётом никакого значения, поскольку, знаете ли, как-то не до того. Лишь редкими намёками нам в общих чертах обрисовывают, что он виноват и раскаивается, и это, видимо, его мотивации должно придавать дополнительный вес, как будто мотивации просто спасти родных от глобальной катастрофы недостаточно.

А катастрофа пребывает разом в двух состояниях: она и надвигается, и уже вовсю разворачивается. Так как комета, названная по фамилии великого фантаста Артура Кларка (но это не точно), удовольствие от уничтожения цивилизации предпочитает растянуть. То бабахнет очередным обломком где-нибудь поблизости, Батлера ударной волной швырнув, а то прямо на головы кучно дождичком из огненных булыжников прольётся. Но скоро, через пару дней буквально, обещает долбануть уж в полную силу, и тогда всем, кто не спрятался, неминуемый каюк. Короче, шарит комета в драматургии, даром что астрономический объект: и цейтнот героям устраивает, и препятствия на пути к цели чинит.

Помимо тёмных космических сил добраться до заветной Гренландии мешают обстоятельства и разного рода психопаты. Обстоятельства семью разделяют - в частности, на ковчег для избранных представителей человечества не хотят пускать ребёнка-диабетика - и вследствие этого приходится им немножко поучаствовать в одиночных приключениях. А вокруг же паника, беспорядки, грабежи. В принципе, обычные американские будни, но всё-таки. И, как водится, в силу приближающегося апокалипсиса граждане звереют. Что выливается в пару стычек с особо озверевшими. Таковых, правда, ничтожное меньшинство - все прочие встречные показывают себя исключительно с лучших сторон, отзывчивыми благожелательными молодцами, всячески содействуя. Ведь чем меньше трудностей, тем интереснее.

На грандиозные виды массовых разрушений, взрывы и прочие спецэффекты - уровня хотя бы "Геошторма" с тем же Батлером или "Падения ангела" с тем же Батлером и того же Рика Романа Во, который "Гренландию" поставил, - явно не хватило бюджета (несколько статичных планов лежащих в руинах городов не в счёт). Иными словами, того, для чего вообще нужны фильмы-катастрофы, наблюдается катастрофический дефицит. А чтобы достойно обойтись без всего этого, требуется незаурядная изобретательность, но и с ней тоже печально.

Попытки замаскировать бедноту и отсутствие фантазии повышенной сентиментальностью, гримасами Морены Баккарин и Джерарда Батлера, а также присутствием таких колоритных артистов, как Скотт Гленн (мускулистый старик из "Оставленных") и Холт МакКэллани, скорее удручают, чем решают какие-то задачи. Единственная, пожалуй, боеспособная сцена, по-хорошему суматошно и масштабно срежиссированная, случается ещё в первой трети фильма, даруя напрасную надежду. Увы, ничего соизмеримого дальше не произойдёт.

И, кстати, никак нельзя обойти вниманием один животрепещущий вопрос: почему именно Гренландия? Почему нельзя было обустроить секретное убежище где-нибудь поближе к областям, откуда планируется эвакуация, а не создавать кучу логистических проблем? Конкретного ответа нет, но известно, что основной удар должен прийтись отнюдь не на Америку, а на Европу. Кроме того, в самом конце выясняется, что подобные секретные убежища есть также в Москве, Хельсинки, Рио и так далее - как минимум поблизости от мегаполисов, стало быть. Из чего определённо напрашивается какой-то вывод. Но вы уж сами его додумайте.

2.5