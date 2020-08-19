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19.08.2020 11:38
Рубрика: Культура

Джаз и классика: лучшие концерты недели

Текст: Илья Чекинев
В музее-заповеднике "Горки Ленинские" вновь зазвучит джаз и его родственные ему жанры, дирижерская палочка Василий Петренко заворожит Концертный зал им. Чайковского, а пианист Андрей Гугнин с Квартетом им. Давида Ойстраха добавят глубины, контрастов и неистовства.
Фото: Igor Butman Music Group Фото: Igor Butman Music Group
Фото: Igor Butman Music Group

Кто играет: Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Сергей Мазаев, Fantine, трио Олега Аккуратов, Квартет Олега Бутмана, квартет Евгения Побожего, группа PLANCK'sTONe и другие.

Что играет: Джаз, соул, фьюжн.

Почему идти: Фестиваль "Jazzовые сезоны" в подмосковных Горках упрочивает свой титул одного из лучших опенэйров России. На этот раз с оркестром Игоря Бутмана здесь будет свинговать не забывшая о своем джазовом происхождении Лариса Долина, смуглая красотка Фантини сдобрит джаз поп-соулом, лидер "Морального Кодекса" Сергей Мазаев выступит в амплуа респектабельного крунера, а группа PLANCK'sTONe - победитель конкурса #STAYHOMEJAZZCHALLENGE - покажет фьюжн таким, каким он видится сегодня молодежи.

Где, когда, сколько: 22-23 августа; Музей-заповедник "Горки Ленинские"; 1 500 - 6 000.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Госоркестр России им. Е. Светланова (дирижер Василий Петренко), солист Александр Рамм.

Что играет: Р. Шуман - Увертюра, скерцо и финал, П. Чайковский - Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром, Ф. Шуберт - Симфония № 8 ("Неоконченная").

Почему идти: Госоркестр России вновь вдохнул полной грудью после того, как его художественным руководителем стал любимец публики Владимир Юровский. На этот раз за пульт одного из старейших симфонических коллективов страны встанет не сам маэстро, а приглашенный дирижер Василий Петренко, способный до предела наэлектризовать атмосферу зала, исполняя даже самые заигранные вещи классиков.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 19 августа (начало в 20.00); 500 - 1 500 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Андрей Гугнин и Квартет им. Давида Ойстраха.

Что играет: С. Франк - Фортепианный квинтет фа минор, И. Брамс - Фортепианный квинтет фа минор.

Почему идти: Один из самых неординарных пианистов своего поколения Андрей Гугнин, подтверждает эту свою репутацию концертами в лучших залах мира - от венского Музикферайн до нью-йоркском Карнеги-холл. Его первое выступление с Квартетом им. Ойстраха сулит нам интереснейшее путешествие в мир камерной музыки. Фортепианные квинтеты Франка и Брамса, полные глубины, контрастов и неистовства, наилучшим образом раскроют любой талант.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 20 августа (начало в 20.00); 200 - 1 200 руб.

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