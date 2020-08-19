Постановление губернатора Камчатского края от 18 августа 2020 года № 141 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) пункт 1 части 2 признать утратившим силу;

2) часть 13 изложить в следующей редакции:

"13. Установить, что с 18 августа 2020 года парки культуры и отдыха "Электрон" и "Сказка" (аттракционы, находящиеся на их территориях) вправе осуществлять деятельность при условии соблюдения требований, установленных приложением 8 к настоящему постановлению.";

3) в части 14:

а) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, всех форм публичных мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, на аттракционах (за исключением парков и аттракционов, указанных в части 13 настоящего постановления), торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения граждан (за исключением фитнес-клубов, музеев и библиотек);

2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий и оказания соответствующих услуг (за исключением аттракционов, указанных в части 13 настоящего постановления, фитнес-клубов, музеев, библиотек), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;";

б) пункт 3 признать утратившим силу;

4) пункт 6 части 33 изложить в следующей редакции:

"6) возобновить с 25 августа 2020 года:

а) проведение профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения, проводимых в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н "Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения" в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

б) проведение профилактических осмотров и диспансеризации детского населения, проводимых в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 № 514н "О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних", от 11.04.2013 № 216н "Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью" на период проведения карантинных мероприятий в образовательных организациях;";

5) часть 34 изложить в следующей редакции:

"34. Министерству здравоохранения Камчатского края:

1) обеспечить функционирование в Камчатском крае постоянного коечного фонда для оказания медицинской помощи больным с инфекционными заболеваниями в зависимости от эпидемиологической ситуации, а также совместно с Министерством специальных программ и по делам казачества Камчатского края - оперативное развертывание дополнительного коечного фонда в случае осложнения эпидемиологической ситуации, включая создание резерва средств индивидуальной защиты для работников медицинских организаций, органов государственной власти Камчатского края и подведомственных им краевых государственных учреждений в объеме не менее месячной потребности;

2) обеспечить переход районных больниц на плановый режим работы (за исключением работы отделений дневного стационара) с соблюдением требований противоэпидемической безопасности по недопущению распространения инфекции;

3) возобновить оказание плановой стационарной специализированной медицинской помощи в ГБУЗ "Камчатская краевая детская больница";

4) с 28 июля 2020 года организовать плановую госпитализацию пациентов в ГБУЗ Камчатского края "Петропавловск-Камчатская городская гериатрическая больница" с соблюдением требований противоэпидемической безопасности при наличии у них отрицательного результата исследования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного не позднее чем за 3 дня до госпитализации;

5) с 17 августа 2020 года организовать плановую госпитализацию пациентов в ГБУЗ "Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского", ГБУЗ Камчатского края "Вилючинская городская больница", ГБУЗ Камчатского края "Елизовская районная больница" (за исключением работы отделений дневного стационара) с соблюдением требований противоэпидемической безопасности при наличии у них отрицательного результата исследования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного не позднее чем за 3 дня до госпитализации;

6) с 24 августа 2020 года возобновить оказание плановой специализированной медицинской помощи в ГБУЗ "Камчатский краевой центр по профилактике борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями";

7) с 25 августа 2020 года организовать работу амбулаторнополиклинических учреждений здравоохранения, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, Вилючинского городского округа, Елизовского муниципального района в плановом режиме (за исключением работы отделений дневного стационара) с соблюдением требований противоэпидемической безопасности по недопущению распространения инфекции;

8) с 7 сентября 2020 года организовать плановую госпитализацию пациентов в ГБУЗ Камчатского края "Петропавловск-Камчатская городская больница № 1" (за исключением работы отделений дневного стационара) с соблюдением требований противоэпидемической безопасности при наличии у них отрицательного результата исследования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного не позднее чем за 3 дня до госпитализации.";

6) дополнить приложением 8 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Камчатского края В.В.Солодов





Приложение к постановлению Губернатора Камчатского края от 18.08.2020 № 141

"Приложение 8 к постановлению Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50

Требования, при соблюдении которых парки культуры и отдыха "Электрон" и "Сказка" (аттракционы, находящиеся на их территориях) вправе осуществлять деятельность (далее - парки)

1. Парк "Электрон"

Дезинфицирующие средства размещаются возле каждого аттракциона.

Нанесена сигнальная разметка (по 1,5 метра) с целью обеспечения социального дистанцирования посетителей возле каждого аттракциона (разграничена зона посадки и высадки).

На каждом входе сотрудник парка проверяет наличие у посетителей средств индивидуальной защиты (масок), в случае отсутствия маски предлагает приобрести ее. Посетители без масок, за исключением детей в возрасте до 7 лет, к использованию аттракционов не допускаются.

Все сотрудники аттракционов работают в масках.

Ежедневно до открытия парка - проведение обязательной дезинфекционной обработки всех контактных поверхностей, соприкасающихся с пассажирами (поручни, рули управления и т.д.).

Ежедневно проведение влажной уборки служебных помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 4 часа всех контактных поверхностей.

Контроль за состоянием здоровья персонала, организация ежедневного (перед началом рабочей смены) контроля температуры тела работников, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или признаками респираторного заболевания.

Сотрудники, вернувшиеся на территорию Камчатского края менее 14 дней назад, к работе не допускаются.

Парк (аттракционы) работает(ют) только в солнечную погоду, под прямыми солнечными лучами.

Аттракцион "Автодром" - Допускается использование не более 2 человек, проживающих в одной семье. Граждане, проживающие в разных семьях, рассаживаются в разные машинки. При использовании аттракциона дети старше 7 лет и взрослые допускаются только при наличии маски, дети до 7 лет могут находиться без маски. После каждого использования работник протирает в машинках руль и другие контактные поверхности.

Аттракцион "НЛО" - При использовании аттракциона допускается 50% загрузка (рассадка производится через 1 кресло). При использовании аттракциона дети старше 7 лет и взрослые допускаются только при наличии маски, дети до 7 лет могут находиться без маски. После каждого использования работник протирает страховочные системы и контактные поверхности.

Аттракцион "Лебеди" - В одну кабинку допускаются только дети, проживающие в одной семье. Дети из разных семей в одну кабинку не допускаются, рассаживаются в разные кабинки. Расстояние между кабинками составляет 1,5 метра. При использовании аттракциона детьми старше 7 лет необходимо использовать маску, дети до 7 лет могут не использовать маску. После каждого использования работник протирает в кабинках поручни и другие контактные поверхности.

Карусель "Сказка" - Расстояние между посадочными местами составляет более 1,5 метров. При использовании аттракциона дети старше 7 лет допускаются только при наличии маски, дети до 7 лет могут находиться без маски. После использования оператор аттракциона протирает все контактные поверхности.

Фантастик джамп - Одновременно допускается присутствие только 1 человека. При использовании аттракциона детьми старше 7 лет необходимо использовать маску, дети до 7 лет могут не использовать маску. После использования оператор аттракциона протирает карабины, страховочную систему и другие контактные поверхности.

Карусель подъемно-вращательного принципа "Пират" - В одну кабинку допускаются только дети, проживающие в одной семье. Дети из разных семей в одну кабинку не допускаются, рассаживаются в разные кабинки. Расстояние между кабинками составляет 1,5 метра. При использовании аттракциона детьми старше 7 лет необходимо использовать маску, дети до 7 лет могут не использовать маску. После каждого использования работник протирает в кабинках поручни и другие контактные поверхности.

Атракцион "Паровоз" - В одну кабинку допускаются только дети, проживающие в одной семье. Дети из разных семей в одну кабинку не допускаются, рассаживаются в разные кабинки. Расстояние между кабинками составляет 1,5 метра. При использовании аттракциона детьми старше 7 лет необходимо использовать маску, дети до 7 лет могут не использовать маску. После каждого использования работник протирает в кабинках поручни и другие контактные поверхности.

Страйкбольный тир - Одновременно допускается присутствие только 2 человек на расстоянии не менее 2 метров друг от друга. При использовании аттракциона дети старше 7 лет и взрослые допускаются только при наличии маски, дети до 7 лет могут находиться без маски.

Батуты - На батут допускаются дети из расчета 1 человек на 8 кв.м. Дети старше 7 лет - в масках. Детям до 7 лет возможно находиться на батуте без маски. Обработка батутов производится 1 раз в 4 часа дезинфицирующими средствами.

Электрические квадрациклы - Одновременно допускается присутствие только 1 человека (ребенка). При использовании аттракциона детьми старше 7 лет необходимо использовать маску, дети до 7 лет могут не использовать маску. После использования оператор аттракциона протирает руль, двери и другие контактные поверхности.

Лодочки - В одну лодочку допускается посадка 2 человек, проживающих в одной семье. Граждане, проживающие в разных семьях, для посадки в одну лодочку не допускаются. При использовании аттракциона дети старше 7 лет и взрослые допускаются только при наличии маски, дети до 7 лет могут находиться без маски. После каждого использования работник протирает в лодочках руль и другие контактные поверхности.

Аттракцион "Свадебная карусель" - При использовании аттракциона допускается 50% загрузки (рассадка производится через 1 кресло, на расстоянии не менее 1,5 метров). При использовании аттракциона дети старше 7 лет и взрослые допускаются только при наличии маски, дети до 7 лет могут находиться без маски. После каждого использования работник протирает страховочные системы и контактные поверхности.

Карусель "Ромашка" - При использовании аттракциона допускается 50% загрузки (рассадка производится через 1 кабинку, на расстоянии не менее 1,5 метров). В одну кабинку допускается посадка 2 человек, проживающих в одной семье. Граждане, проживающие в разных семьях, рассаживаются в разные кабинки. При использовании аттракциона дети старше 7 лет и взрослые допускаются только при наличии маски, дети до 7 лет могут находиться без маски. После каждого использования работник протирает страховочные системы и контактные поверхности.

Аттракцион "Панда-парк" (веревочный парк) - Оператор аттракциона выпускает на дистанцию с интервалом не менее 5 метров (по правилам эксплуатации аттракциона). К использованию аттракциона допускаются дети старше 7 лет только при наличии маски. После каждого использования работник протирает каски, страховочные системы и контактные поверхности.

Призовой аттракцион "Лопни шар" - Одновременно допускается использование аттракциона только 1 человеком. После каждого использования дротики протираются дезинфицирующими средствами.

Энгри бердс - Одновременно допускается использование аттракциона только 1 человеком. После каждого использования резинка рогатки и игрушка протирается дезинфицирующими средствами.

Аттракцион I jump (мини-батут) - Одновременно допускается использование аттракциона только 1 человеком. При использовании аттракциона дети старше 7 лет допускаются только при наличии маски, дети до 7 лет могут находиться без маски.

Аттракцион "Башня паука" - Оператор аттракциона выпускает детей на дистанцию с интервалом не менее 10 метров (по правилам эксплуатации аттракциона). К использованию аттракциона допускаются дети старше 7 лет только при наличии маски. Аттракцион закрытого типа, дезинфекция производиться 3 раза в день (утром, в обед и вечером) с использованием технологии "холодный туман".

Аттракцион "Железная дорога" - Расстояние между кабинками составляет 1,5 метра. В одну кабинку допускается 1 человек. При использовании аттракциона дети старше 7 лет допускаются только при наличии маски, дети до 7 лет могут находиться без маски. После каждого использования работник протирает в кабинках поручни и другие контактные поверхности.

Аттракцион "Лягушка" - При использовании аттракциона допускается 50% загрузки (рассадка производится через 1 сиденье, на расстоянии не менее 1,5 метров). При использовании аттракциона дети старше 7 лет допускаются только при наличии маски, дети до 7 лет могут находиться без маски. После каждого использования работник протирает страховочные системы и контактные поверхности.

2. Парк "Сказка"

Дезинфицирующие средства размещаются возле каждого аттракциона.

Нанесена сигнальная разметка (по 1,5 метра) с целью обеспечения социального дистанцирования посетителей: возле помещения кассы, возле каждого аттракциона разграничена зона посадки и высадки.

На каждом входе сотрудник парка проверяет наличие у посетителей средств индивидуальной защиты (масок), в случае отсутствия маски предлагает приобрести ее. Посетители без масок, за исключением детей в возрасте до 7 лет, к использованию аттракционов не допускаются.

Все сотрудники аттракционов работают в масках.

Ежедневно до открытия парка - проведение обязательной дезинфекционной обработки всех контактных поверхностей, соприкасающихся с пассажирами (поручни, рули управления и т.д.).

Ежедневно проведение влажной уборки служебных помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 4 часа всех контактных поверхностей.

Контроль за состоянием здоровья персонала, организация ежедневного (перед началом рабочей смены) контроля температуры тела работников и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или признаками респираторного заболевания.

Сотрудники, вернувшиеся на территорию Камчатского края менее 14 дней назад, к работе не допускаются.

Парк (аттракционы) работает(ют) только в солнечную погоду, под прямыми солнечными лучами.

Поезд - В одну кабинку допускаются только дети, проживающие в одной семье. Дети из разных семей в одну кабинку не допускаются, рассаживаются в разные кабинки. Расстояние между кабинками составляет 1,5 метра. При использовании аттракциона детьми старше 7 лет необходимо использовать маску, дети до 7 лет могут не использовать маску. После каждого использования работник протирает в кабинках поручни и другие контактные поверхности.

Фантастик джамп - Одновременно допускается присутствие только 1 человека. При использовании аттракциона детьми старше 7 лет необходимо использовать маску, дети до 7 лет могут не использовать маску. После использования оператор аттракциона протирает карабины, страховочную систему и другие контактные поверхности.

Электрические квадрациклы - Одновременно допускается присутствие только 1 человека (ребенка). При использовании аттракциона детьми старше 7 лет необходимо использовать маску, дети до 7 лет могут не использовать маску. После использования оператор аттракциона протирает руль, двери и другие контактные поверхности.

Лодочки - В одну лодочку допускается посадка 2 человек, проживающих в одной семье. Граждане, проживающие в разных семьях, для посадки в одну лодку не допускаются. При использовании аттракциона дети старше 7 лет и взрослые допускаются только при наличии маски, дети до 7 лет могут находиться без маски. После каждого использования работник протирает в лодочках руль и другие контактные поверхности.

Батуты - На батут допускаются дети из расчета 1 человек на 8 кв.м. Дети старше 7 лет - в масках. Детям до 7 лет возможно находиться на батуте без маски. Обработка батутов производится 1 раз в 4 часа дезинфицирующими средствами.

Призовой аттракцион "Лопни шар". Одновременно допускается использование аттракциона только 1 человеком. После каждого использования дротики протираются дезинфицирующими средствами.

Карусель "Сказка" - Расстояние между посадочными местами составляет более 1,5 метров. При использовании аттракциона дети старше 7 лет допускаются только при наличии маски, дети до 7 лет могут находиться без маски. После использования оператор аттракциона протирает все контактные поверхности.

Карусель подъемно-вращательного принципа "Пират" - В одну кабинку допускаются только дети, проживающие в одной семье. Дети из разных семей в одну кабинку не допускаются, рассаживаются в разные кабинки. Расстояние между кабинками составляет 1,5 метра. При использовании аттракциона детьми старше 7 лет необходимо использовать маску, дети до 7 лет могут не использовать маску. После каждого использования работник протирает в кабинках поручни и другие контактные поверхности.

Шрек - Допускается использование аттракциона только при использовании двумя людьми, проживающими в одной семье. При использовании аттракциона детьми старше 7 лет и взрослыми необходимо использовать маску, дети до 7 лет в соответствии с требованиями безопасности дети не допускаются к посещению аттракциона. После каждого использования работник протирает поручни, страховочную систему и другие контактные поверхности

Ангри бердс - Одновременно допускается использование аттракциона только 1 человеком. После каждого использования резинка рогатки и игрушка протирается дезинфицирующими средствами.

Страйкбольный тир - Одновременно допускается присутствие только 2 человек на расстоянии не менее 2 метров друг от друга. При использовании аттракциона дети старше 7 лет и взрослые допускаются только при наличии маски, дети до 7 лет могут находиться без маски.

Аттракцион I jump (мини-батут) - Одновременно допускается использование аттракциона только 1 человеком. При использовании аттракциона дети старше 7 лет допускаются только при наличии маски, дети до 7 лет могут находиться без маски.







