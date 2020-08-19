Китайское издание назвало Россию лидером в сфере гиперзвука

В Китае оценили российскую гиперзвуковую ракету "Циркон", испытательные пуски которой провел фрегат Северного флота "Адмирал Горшков". Эксперты отметили, что ракета настолько быстрая, что ни США, ни их союзники просто не сумеют ее перехватить.

Пуски ракеты "Циркон" полностью подтвердили ее уникальные тактико-технические характеристики по дальности, точности удара и скорости полета, пишет ИноСМИ со ссылкой на "Синьхуа". В статье отмечают преимущества "Циркона". Он обладает большой мощностью, способен маневрировать, приближаясь к цели. А еще ракета обладает стелс-характеристиками. Ее "плазменный стелс-щит с внешней стороны корпуса способен поглощать радиолокационные волны".

Главная цель "Циркона" - уничтожение авианосных группировок. Среднее время для ее перехвата составляет менее пяти минут. Системы морского базирования США и НАТО не состоянии отреагировать в такие короткие сроки. И если все же удастся это сделать, осколки "Циркона" окажутся слишком близко к кораблю и нанесут ему огромный ущерб.

"Синьхуа" делает вывод: Россия занимает лидирующие позиции в мире в сфере разработки гиперзвукового оружия. Ракеты "Кинжал" и "Авангард", а также "Циркон", которая в ближайшее время будет принята на вооружение ВС РФ, поднимут боеспособность российской армии на новый уровень.