Умное охотничье ружье, способное синхронизироваться с мобильным телефоном или планшетом, разработали в России. Впервые эту новинку покажут на форуме "Армия-2020".

Любители побродить с ружьем по лесу теперь помимо патронов, манков и прочей необходимой для охотника атрибутики будут брать с собой подзарядку для своего оружия.

Концерн "Калашников" создал первое в России интеллектуальное ружье, которое благодаря умной начинке и дисплею, встроенному прямо в оружие, может синхронизироваться с мобильными устройствами. Охотничий гаджет сделан на базе обновленного гладкоствольного ружья МР-155 в версии Ultima. Сейчас эта гладкостволка является одним из самых популярных образцов охотничьего оружия в России.

Конечно, от любимой охотниками базовой модели МР-155 версия Ultima отличается довольно разительно. Футуристичный дизайн, выполненный в стальном цвете, планка Пикатини, на которую крепится коллиматорный прицел. И, конечно, "вишенка на торте" - встроенный в шейку приклада небольшой ЖК-экран. На нем отображается меню, в котором есть разделы "Камера", "Медиа", "Стрельба", "Время", "Настройки" и "Компас".

В видеоролике, который разместил в соцсетях "Калашников", также видно, что оружие может синхронизироваться с гаджетами по Bluetooth и Wi-Fi.

На ружье отображается меню, в котором есть разделы "Камера", "Медиа", "Стрельба", "Время", "Настройки" и "Компас"

О том, чем все это поможет охотнику, станет известно на презентации ружья. До ее начала производитель не разглашает все характеристики оружия.

Можно предположить, что на охоте владелец гаджета благодаря компасу сможет ориентироваться в лесу. Ружье подсчитает время, проведенное на охоте, а также количество израсходованных патронов и передаст информацию на мобильник. А если на ружье поставить мини-камеру, то можно запечатлеть самые яркие моменты охоты.