Лауреата "Оскара" Кьюбу Гудинга опять обвинили в изнасилованиях

52-летнего американского актера, режиссера и сценариста Кьюбу Гудинга-младшего вновь обвинили в изнасиловании.

Как передает Variety, во вторник в отношении лауреата "Оскара" подала иск неназванная женщина, утверждающая, что артист дважды изнасиловал ее в 2013 году.

Произошло это, по словам истца, в гостиничном номере Кьюбы в Нью-Йорке. Все детали процесса издание приводит - включая самые пикантные.

Женщина жалуется, что артист заманил ее в номер хитростью, применил насилие и на все просьбы прекратить не реагировал.

Юрист актера все претензии предполагаемой жертвы тут же отринул, называя их вдоль и поперек ложными.

При этом стоит заметить, что ранее Гудинга-мл. обвиняли в ненадлежащем половом поведении не менее шести раз. А актер все опровергал.