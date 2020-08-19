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19.08.2020 20:04
Рубрика: Digital

Легендарный производитель смартфонов вернется на рынок

Текст: Иван Черноусов

Бренд BlackBerry обрел нового владельца. По информации портала Neowin.net, им стал OnwardMobility.

Техасский стартап получил лицензию на производство смартфонов Blackberry и будет производить их вместе с дочерней Foxconn Fin Mobile. OnwardMobility уже анонсировал смартфон под управлением операционной системы Android и с физической клавиатурой Qwerty. Кроме того, новинка будет поддерживать сети 5G.

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Blackberry был лидером рынка до появления современных сенсорных устройств. Последний смартфон канадской компании вышел два года назад. В начале этого года владелец "ежевичного" бренда объявил о том, что прекращает производство.

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