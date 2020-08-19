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19.08.2020 16:23
Рубрика: Экономика

Минкомсвязь обеспечит точками wi-fi 25 тыс российских деревень

Текст: Александр Проценко

Точками доступа к wi-fi будут обеспечены 24,67 тысячи деревень, в которых проживают от 100 до 500 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа Минкомсвязи России.

Фото: istock
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"Утвердить прилагаемый перечень населенных пунктов с населением от ста до пятисот человек, в которых должны быть установлены точки доступа, в том числе точки доступа, которые должны быть оборудованы средствами связи, используемыми для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи", - цитирует агентство документ.

Ранее список деревень, которые планируют оснастить wi-fi, был значительно меньше - в него входили лишь те населенные пункты, численность населения в которых не превышала 250 человек.

Надежной беспроводной связью по интернету будут также оснащены населенные пункты в Крыму.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязь

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