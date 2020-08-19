Минкомсвязь обеспечит точками wi-fi 25 тыс российских деревень

Точками доступа к wi-fi будут обеспечены 24,67 тысячи деревень, в которых проживают от 100 до 500 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа Минкомсвязи России.

"Утвердить прилагаемый перечень населенных пунктов с населением от ста до пятисот человек, в которых должны быть установлены точки доступа, в том числе точки доступа, которые должны быть оборудованы средствами связи, используемыми для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи", - цитирует агентство документ.

Ранее список деревень, которые планируют оснастить wi-fi, был значительно меньше - в него входили лишь те населенные пункты, численность населения в которых не превышала 250 человек.

Надежной беспроводной связью по интернету будут также оснащены населенные пункты в Крыму.