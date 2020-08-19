Минсвязи выпустит конверт с маркой "День белорусской письменности в Белыничах"

Большую программу к традиционному торжеству, которое проводится ежегодно в первое воскресенье сентября, готовит и Союз писателей республики. Кстати, именно 6 сентября и произойдет памятное спецгашение конверта и марки в местном отделении почтовой связи №1. Тираж почтового сувенира, который разработан на этот раз художником Татьяной Дольской и дизайнером Мариной Юрчик, составит 20 тысяч.

Подготовка к XXVII Дню белорусской письменности в десятитысячном административном центре началась еще с осени прошлого года. Жители Белыничей шутят, что их город "был похож на большую стройку: куда ни глянь, везде работы". Между прочим, этот исторический центр стал четвертым городом в Могилевской области, куда заглянет этот просветительский праздник, после Мстислава, Шклова и Быхова, напоминают местные старожилы.

"К Дню письменности вы наши края не узнаете, - заверил заместитель председателя местного райисполкома Дмитрий Давыдов. - Здесь трудятся около десяти подрядных организаций. В городе идут капитальные ремонты домов и зданий социальной сферы, ремонтируются дороги. Один из знаковых объектов - парк "Липовая роща".

Еще один важный для горожан объект - музей знаменитого художника Витольда Бялыницкого-Бирули. Первоначально, пояснило местное руководство, планировалось провести его реставрацию, но комиссия установила, что спасти здание не удастся. Зато новый музей стал просторнее: появилось больше залов, в которых будут размещаться как постоянные экспозиции, так и выставки.

Следует добавить, что ранее столицами белорусского праздника становились такие исторически значимые культурные центры Синеокой, как Полоцк и Туров, Новогрудок, Несвиж и Орша, Пинск, Заславль, Борисов и Сморгонь и Щучин, Рогачев, Иваново, Слоним и ряд других.