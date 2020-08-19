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19.08.2020 07:23
Рубрика: В мире

На Филиппинах зафиксировали повторные подземные толчки

После сильного землетрясения на Филиппинах отмечено более 200 повторных подземных толчков. Их зафиксировали в районе провинции Масбате, где днем ранее произошло землетрясение магнитудой 6,6. Об этом рассказали в Институте вулканологии и сейсмологии Филиппин.

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"Магнитуда самого сильного толчка составила 5,1. Очаг залегал на глубине шести километров. А его эпицентр находился в 12 километрах к юго-востоку от города Катайнган", - приводит подробности ТАСС.

Всего сейсмологи зафиксировали 218 подземных толчков магнитудой от 1,6 до 4,4. Землетрясение в провинции Масбате повредило жилые здания и дороги. Из-за обрушения дома по меньшей мере один человек погиб, еще один получил травмы.

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