Новое российское ружье можно подключить к смартфону

На форуме "Армия-2020" будет представлено ружье с возможностью синхронизации с гаджетами. Анонс новинки показал концерн "Калашников".

"Смарт-ружье" разработано на базе гладкоствольного МР-155. Модификация получила название МР-155 Ultima. От своего предшественника новинка отличается не только возможностью синхронизации с гаджетами, но и более современным дизайном.

Напомним, самозарядное охотничье ружье МР-155 появилось на оружейном рынке в 2017 году. От своего предшественника МР-153 его отличает уменьшенный вес, более современная эргономика, механизм отсечки, уменьшенная отдача.