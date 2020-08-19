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19.08.2020,  
10:15
Текст:  Майя Бирюкова

Новое российское ружье можно подключить к смартфону

Фото: EXROADmedia / wikimedia.org
Двухсредный глиссирующий "Дрозд" представят на "Армии-2020"

На форуме "Армия-2020" будет представлено ружье с возможностью синхронизации с гаджетами. Анонс новинки показал концерн "Калашников".

"Смарт-ружье" разработано на базе гладкоствольного МР-155. Модификация получила название МР-155 Ultima. От своего предшественника новинка отличается не только возможностью синхронизации с гаджетами, но и более современным дизайном.

Напомним, самозарядное охотничье ружье МР-155 появилось на оружейном рынке в 2017 году. От своего предшественника МР-153 его отличает уменьшенный вес, более современная эргономика, механизм отсечки, уменьшенная отдача.

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