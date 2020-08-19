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19.08.2020,  
12:51
Текст:  Олег Корякин (Казань)

От АК до С-300: как российское оружие изменило армию Венесуэлы

Рособоронэкспорт перечислил оружие, повысившее боеспособность армии Венесуэлы.
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Рособоронэкспорт подвел своеобразные итоги военно-технического сотрудничества между Россией и Венесуэлой. В ведомстве отмечают, что армия страны не просто получила новое вооружение, но и повысила уровень боевой подготовки.

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
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Это позволяет "обеспечивать собственную обороноспособность и успешно бороться с наркотрафиком и организованной преступностью".

Сейчас ВС Венесуэлы располагают большим количеством российской военной техники. Это самолеты, вертолеты, танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, разнообразное ракетно-артиллерийское вооружение и стрелковое оружие, включая автоматы Калашникова.

"Поставки Венесуэле современных систем противовоздушной обороны позволили сформировать эффективную комплексную систему ПВО", - заявляет Рособоронэкспорт.

Помимо этого, российские специалисты помогли создать в стране вертолетный учебно-тренировочный центр и комплексный тренажер многофункционального истребителя Су-30МК2.

Напомним, в 2013 году Венесуэла получила два дивизиона ЗРК С-300ВМ. Они способны поражать до 24 целей одновременно. Также комплексы оснащены современными средствами РЭБ, сопоставимыми по возможностям с С-400. На сегодняшний момент С-300 являются самыми мощными средствами сдерживания США в регионе.

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