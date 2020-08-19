От АК до С-300: как российское оружие изменило армию Венесуэлы

Рособоронэкспорт перечислил оружие, повысившее боеспособность армии Венесуэлы.

Рособоронэкспорт подвел своеобразные итоги военно-технического сотрудничества между Россией и Венесуэлой. В ведомстве отмечают, что армия страны не просто получила новое вооружение, но и повысила уровень боевой подготовки.

Это позволяет "обеспечивать собственную обороноспособность и успешно бороться с наркотрафиком и организованной преступностью".

Сейчас ВС Венесуэлы располагают большим количеством российской военной техники. Это самолеты, вертолеты, танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, разнообразное ракетно-артиллерийское вооружение и стрелковое оружие, включая автоматы Калашникова.

"Поставки Венесуэле современных систем противовоздушной обороны позволили сформировать эффективную комплексную систему ПВО", - заявляет Рособоронэкспорт.

Помимо этого, российские специалисты помогли создать в стране вертолетный учебно-тренировочный центр и комплексный тренажер многофункционального истребителя Су-30МК2.

Напомним, в 2013 году Венесуэла получила два дивизиона ЗРК С-300ВМ. Они способны поражать до 24 целей одновременно. Также комплексы оснащены современными средствами РЭБ, сопоставимыми по возможностям с С-400. На сегодняшний момент С-300 являются самыми мощными средствами сдерживания США в регионе.