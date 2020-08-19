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Первый фильм про Гарри Поттера заработал миллиард долларов

Новости
    19.08.2020, 12:38
Текст:   Олег Усков

Китай вновь убедительно показал, отчего западные студии на него в последнее время столь усиленно молятся, соглашаясь потакать капризам и особым требованиям.

Фото: kinopoisk.ru
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Согласно Deadline, художественный фильм "Гарри Поттер и философский камень" (2001), первый в линейке экранизаций фэнтези-серии Роулинг, в выходные выпущенный в Поднебесной в повторный прокат, именно благодаря Китаю преодолел миллиардный рубеж сборов. Лента заработала на этот час 1 001 260 000 долларов.

Перед тем больше миллиарда в рамках франшизы взяла лишь финальная картина - "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II".

Экранизация стартовой книги линейки впервые была показана в Китае в форматах 3D и 4K, за уикенд собрав с азиатских маглов 13,6 миллиона долларов. И это пока лучшие сборы в Китае с момента открытия кинотеатров после "коронавирусного" карантина.

При этом стоит отметить, что когда фильм вышел в Китае впервые - в 2002-м, его сборы за премьерный уикэнд составили чуть больше пяти миллионов долларов. А при перевыпуске "Камень" только за пятницу взял кассу в 4,6 миллиона.

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