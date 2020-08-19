Ракетный комплекс "Гермес" покажут на "Армии-2020"

Ракетный комплекс "Гермес" с загоризонтной дальностью стрельбы до 100 километров впервые покажут на международном форуме "Армия-2020". Об этом со ссылкой на холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" сообщает ТАСС.

Комплекс нового поколения имеет автономную систему наведения по принципу "выстрелил - забыл". Кроме того, у него есть режим залповой стрельбы по шести разнесенным целям и автоматическая синхронизация лазерного целеуказания для поражения целей высокоточным боеприпасом с промахом не более 0,5 метра.

О разработке противотанкового ракетного комплекса "Гермес" объявили в 2015 году. Тогда заявлялось, что он разрабатывается в двух модификациях: для поражения цели в зоне видимости на расстоянии до 20 километров, а также вне зоны прямой видимости - на дистанции до 100 километров.

"Гермес" - мультиплатформенный комплекс, занимающий нишу между управляемыми артиллерийскими снарядами и оперативно-тактическими ракетными системами. Им можно вооружить авиацию, сухопутную технику и корабли. Также предусмотрена возможность применять его с ударных беспилотников.