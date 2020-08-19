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19.08.2020,  
10:34
Текст:  Яна Шамаева

Ракетный комплекс "Гермес" покажут на "Армии-2020"

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Ракетный комплекс "Гермес" с загоризонтной дальностью стрельбы до 100 километров впервые покажут на международном форуме "Армия-2020". Об этом со ссылкой на холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" сообщает ТАСС.

Фото: ООО "Военно-промышленная компания" / http://milindcom.ru
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Комплекс нового поколения имеет автономную систему наведения по принципу "выстрелил - забыл". Кроме того, у него есть режим залповой стрельбы по шести разнесенным целям и автоматическая синхронизация лазерного целеуказания для поражения целей высокоточным боеприпасом с промахом не более 0,5 метра.

О разработке противотанкового ракетного комплекса "Гермес" объявили в 2015 году. Тогда заявлялось, что он разрабатывается в двух модификациях: для поражения цели в зоне видимости на расстоянии до 20 километров, а также вне зоны прямой видимости - на дистанции до 100 километров.

"Гермес" - мультиплатформенный комплекс, занимающий нишу между управляемыми артиллерийскими снарядами и оперативно-тактическими ракетными системами. Им можно вооружить авиацию, сухопутную технику и корабли. Также предусмотрена возможность применять его с ударных беспилотников.

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