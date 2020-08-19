Более 3 тысяч школьников обучались профессиям будущего в колледжах Москвы

Более 3 тысяч школьников прошли обучение профессиям будущего в колледжах Москвы. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития. Она рассказала:

- Московские колледжи сегодня стали высокотехнологичными центрами профобразования благодаря постоянной модернизации материально-технической базы. Они дают возможность освоить профессии не только студентам, но и школьникам. За прошедший учебный год более 3 тысяч учеников московских школ прошли обучение по разнообразным компетенциям будущего - от проектирования "умного дома" до нейропилотирования городского транспорта.

Компетенциям будущего обучают и студентов. Такие образовательные направления есть в 52 колледжах Москвы. Например, Образовательный комплекс градостроительства "Столица" обучает проектированию 3D-печати в строительстве, а Колледж железнодорожного и городского транспорта - диагностике, техническому обслуживанию и ремонту электромобилей и электробусов.

Напомним, приоритетными направлениями подготовки в столичных колледжах являются информационные технологии, промышленность, транспорт, сфера услуг. Благодаря взаимодействию с ведущими предприятиями и компаниями столицы выпускники сразу после окончания колледжей или даже во время учебы уже обеспечены работой.

Записаться на курсы можно на портале мэра и правительства Москвы.