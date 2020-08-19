Ядерные ракеты России взяли под охрану роботы

Ракетные части РВСН переходят на роботизированные системы охраны.

- В Козельском соединении полностью завершено оснащение полков новой автоматизированной системой охраны с роботизированными стрельбовыми комплексами и техническими средствами охраны нового поколения. Работы по внедрению системы продолжаются в Ясненском ракетном соединении, - рассказал в интервью "Красной звезде" командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

В 2016 году Минообороны сообщило об успешных испытаниях роботизированных стрельбовых комплексов в Козельской дивизии. Стационарные боевые модули с пулеметами и гранатометами могут вести прицельный огонь в круговом секторе обстрела на дальности 400 метров. Система способна обнаруживать, сопровождать и поражать цели в автоматическом и полуавтоматическом режимах - в последнем случае команду на открытие огня дает оператор.

- В рамках испытаний система подтвердила свою эффективность: условным диверсантам не удалось подойти незамеченными к охраняемым объектам, - отметили в ведомстве.

Роботизированные боевые модули взяли под охрану стартовые позиции межконтинентальных баллистических ракет. Козельская дивизия РВСН вооружена 30 МБР РС-24 "Ярс" в шахтных пусковых установках.