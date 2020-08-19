Суперфинал конкурса "Лидеры России" пройдет в сентябре

Суперфинал конкурса управленцев "Лидеры России" пройдет 6-7 сентября на площадке Мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске. Ранее он был запланирован на 27-31 марта в Сочи, но потом перенесен из-за пандемии коронавируса. Сейчас в целях безопасности суперфинал специально сокращен с четырех до двух дней, рассказал генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Оценочные мероприятия будут сделаны таким образом, чтобы успеть замерить абсолютно все компетенции конкурсантов, которые заявлены. Останутся и традиционные форматы финала: мастер-классы, лекции от наставников конкурса", - пояснил он. Комиссаров также добавил, что все участники в обязательном порядке должны предоставить справку о тестировании на коронавирус методом ПЦР не более чем за три дня до финала. Кроме того, участников будут тестировать на коронавирус и на самой площадке, чтобы обеспечить максимальную безопасность проведения суперфинала.

Напомним, что прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России" начался 4 октября 2019 года. Особенностью третьего конкурса является проведение, помимо основного конкурса, дополнительных спецнаправлений "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии".

Приглашения в суперфинал получили 270 участников и по 10 человек от дополнительных специальных направлений "Здравоохранение", "Наука" и "Финансы и технологии".