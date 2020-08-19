В приложении "Московский транспорт" появилось расписание автовокзалов

В приложении "Московский транспорт" появилось расписание всех автовокзалов. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.

По данным пресс-службы департамента, пользоваться функцией просто: нужно лишь ввести название автовокзала в поиске или выбрать его на карте. Затем приложение покажет расписание рейсов до нужной станции. Здесь указано время отправления и прибытия. Кстати, сейчас приложение позволяет выбрать дату отправления на два месяца вперед и возможность покупки билета. Также в приложении можно посмотреть количество свободных мест и количество остановок. Как только дата и время определены, приложение перенаправит на сайт с оплатой билета. Сам электронный билет придет на почтовый адрес.

Кстати, скоро в приложении появится опция, с помощью которой можно забронировать электросамокат и взять в аренду велосипед.

Так же в этом году планируется запустить новые функции: уровень загруженности наземного транспорта и загруженность дорог в реальном времени.