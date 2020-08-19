Воздух в Москве прогреется до +24

Предстоящим днем в московском регионе сохранит влияние антициклон. Погода будет теплая, без дождей и сильных порывов ветра. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, воздух прогреется в дневные часы до +23...+24 градусов, в вечерние часы не ниже +15.

- Несмотря на теплую погоду и отсутствие осадков, содержание кислорода в воздухе в пределах нормальных значений, - сказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - В ближайшие дни ожидаем постепенного роста температуры. В выходные дни воздух может прогреться до +25...+27 градусов.

Кстати, в этот день, 19 августа, в 1954 году воздух прогрелся до +31,5. А в 1895 году в этот же день на термометрах было +2,3.