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19.08.2020 03:53
Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае СК завел дело из-за строительства дома для детей-сирот

Текст: Артем Красиков

В Хабаровском крае следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности при строительстве дома для детей-сирот.

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Как сообщается на сайте ведомства, в декабре 2017 года Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края заключила госконтракт с фирмой на строительство 21 квартиры в Николаевске-на-Амуре.

Компания вовремя не смогла сдать жилье, а должностные лица не приняли необходимых мер о выплате денег по банковской гарантии. В результате краевому бюджету был причинен ущерб в 11 миллионов рублей, а также были нарушены жилищные права детей-сирот.

Сейчас по делу о халатности проводится собирают доказательства и устанавливаются все причастные должностные лица.

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