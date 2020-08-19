В Хабаровском крае СК завел дело из-за строительства дома для детей-сирот

В Хабаровском крае следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности при строительстве дома для детей-сирот.

Как сообщается на сайте ведомства, в декабре 2017 года Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края заключила госконтракт с фирмой на строительство 21 квартиры в Николаевске-на-Амуре.

Компания вовремя не смогла сдать жилье, а должностные лица не приняли необходимых мер о выплате денег по банковской гарантии. В результате краевому бюджету был причинен ущерб в 11 миллионов рублей, а также были нарушены жилищные права детей-сирот.

Сейчас по делу о халатности проводится собирают доказательства и устанавливаются все причастные должностные лица.