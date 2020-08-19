В столовой Благовещенска 19 человек заразились сальмонеллезом

В Благовещенске суд на 60 суток закрыл столовую после вспышки заболевания сальмонеллезом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Отмечается, что после посещения заведения заболели 19 человек.

Специалисты ведомства провели эпидемиологическое расследование и выявили грубые нарушения санитарного законодательства.

"В столовых приборах и посуде обнаружены бактерий группы кишечной палочки, в салате обнаружена сальмонелла, не соблюдалась поточность технологических операций изготовления продукции, условия хранения", - говорится в сообщении.