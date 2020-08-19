Во Владивостоке девочка упала с катера и погибла

Следственный отдел по Фрунзенскому району Владивостока возбудил уголовное дело об оставлении в опасности (статья 125 УК РФ).

Предварительно известно, что четырехлетняя девочка находилась на борту катера со своей матерью. Судно было пришвартовано к пирсу по улице Токаревская кошка. Но ночью ребенок находился без присмотра, упал в воду и утонул, сообщается на сайте СУ СК РФ по Приморскому краю.

В рамках уголовному дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза.