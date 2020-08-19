Житель Перми осужден на 9 лет за разбойное нападение на магазин

В Перми суд признал виновным в совершении разбойного нападения на супермаркет электроники местного жителя.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в июне этого года мужчина зашел в магазин, разбил витрину и открыто похитил 22 айфона. При попытке скрыться подозреваемый нанес удар монтировкой по голове одному из продавцов. Злоумышленника удалось задержать на месте преступления сотрудникам магазина. Ущерб от нападения оценен в 1,3 миллиона рублей.

Суд приговорил виновного в совершении разбойного нападения к лишению свободы на девять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.