Александр Усс проверил, как идет экологическая модернизация ТЭЦ-1

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил с рабочим визитом красноярскую ТЭЦ-1. Вместе с генеральным директором Сибирской генерирующей компании Степаном Солженицыным глава региона принял участие в запуске новой дымовой трубы высотой 275 метров.

Александр Усс (второй справа) отметил, что запуск новой трубы - одно из мероприятий большого комплексного плана по улучшению экологической ситуации в Красноярске. Фото: пресс-служба правительства Красноярского края

В настоящее время на трубу устанавливают систему мониторинга исходящих газов, которая заработает в следующем году. В течение следующих четырех лет будут построены современные электрофильтры, которые заменят старое газоочистное оборудование. Сейчас работающие на станции батарейные циклонные уловители задерживают 95 процентов газов, КПД новых электрофильтров составляет более 99 процентов. Первый такой фильтр начнет свою работу уже в декабре.

Степан Солженицын отметил высокий экологический эффект, который последует за запуском новый трубы и всех электрофильтров.

"До начала 2025 года 40 тысяч тонн выбросов будут уловлены и не попадут в воздух. Речь идет о десятикратном снижении выбросов золы и твердых частиц", - подчеркнул Степан Солженицын.

При этом огромную роль играет высота новой трубы, которая повысит эффективность рассеивания выбросов и, что особенно важно для горожан, снизит концентрацию вредных веществ в приземном слое. Новая труба входит в топ-10 самых грандиозных подобных сооружений в России. Кроме того, она единственная, построенная в постперестроечный период. Ее возвели на месте старой трубы, построенной 68 лет назад и демонтированной в марте 2018 года. В целом новое сооружение заменит три устаревших трубы высотой от 100 до 120 метров, две из которых уже снесены. Теперь к новому объекту будут поэтапно подключать тепловое оборудование.

Александр Усс отметил, что запуск новой трубы - одно из мероприятий большого комплексного плана по улучшению экологической ситуации в Красноярске. Комплексный план, рассчитанный до 2024 года, разработан по поручению президента РФ Владимира Путина, которое он дал в ходе подготовки города к Универсиаде. План входит в федеральный проект "Чистый воздух", который является частью национального проекта "Экология".

Ключевые направления плана - модернизация промышленных объектов, замещение неэффективных котельных, перевод частного сектора на централизованное теплоснабжение, внедрение так называемого бездымного топлива, совершенствование улично-дорожной инфраструктуры. При реализации всех намеченных мероприятий количество вредных выбросов в атмосферу Красноярска к 2024 году удастся снизить на 22 процента.

"Сегодняшнее событие демонстрирует существенный сдвиг в экологическом оздоровлении Красноярска и края в целом. Наша общая задача - сделать город более комфортным и благоприятным с точки зрения экологии. Это очень сложный и долговременный процесс, но мы должны поэтапно двигаться в заданном направлении и показывать хорошие практические результаты", - сказал Александр Усс.

Губернатор подчеркнул, что реализация комплексного плана напрямую зависит от командной работы представителей власти и бизнеса. Прежде всего, это касается крупных промышленных компаний, чье производство отрицательно воздействует на окружающую среду.

"Первые результаты такого взаимодействия уже есть. На нашем алюминиевом заводе порядка 1900 электролизеров были переведены на новую технологию. Эта работа принесла серьезный экологический эффект. Второе знаменательное событие - запуск новой трубы, которая была возведена в рекордные сроки. Этот подход, я надеюсь, применят и другие компании - в частности, "Норильский никель", который наряду с ликвидацией последствий аварии на Севере должен завершить свой "Серный проект", - отметил губернатор.

Также в ходе рабочего визита глава региона обсудил с руководством СУЭК возможность снижения нагрузки на окружающую среду за счет новых видов топлива и ликвидации до 2024 года технически устаревших неэффективных котельных - в настоящее время 7 из 35 уже закрыты.

"Экологическое оздоровление не исчерпывается только результатами деятельности крупных промышленных предприятий. Очень серьезный сегмент связан с использованием новых видов топлива - так называемого бездымного угля, эффект от которого мы оценили в прошлом году, а также биотоплива - пеллет, которые готовы предложить наши лесопереработчики. Кроме того, рассматривается переход небольших частных котельных на электроотопление. Ну и, конечно, мы очень надеемся, что в сотрудничестве с Газпромом Красноярск в обозримом будущем получит газ", - отметил глава региона.