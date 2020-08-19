На развитие электросетей Ставрополья потратят 2,3 млрд рублей

Владимир Владимиров и Виталий Иванов обсудили совместные проекты в области социально-экономического развития Ставропольского края

В Ставрополе состоялась рабочая встреча губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и генерального директора ПАО "Россети Северный Кавказ" Виталия Иванова.

Вопросы модернизации электросетевого комплекса Ставропольского края, реализация инвестиционной программы энергетической компании, возможности строительства новых энергообъектов - эти и ряд других ключевых вопросов обсудили участники диалога.

"Экономика края развивается, создаются новые производственные мощности в промышленности и в АПК. Для нас важно, чтобы новые проекты были обеспечены надёжным электроснабжением, и чтобы технологическое присоединение новых предприятий к энергосети происходило в максимально короткий срок", - отметил Владимир Владимиров.

Ещё одной точкой совместного приложения усилий, по мнению главы региона, может быть участие макрорегиональной структуры "Россетей" в реализации программы "Стимул" нацпроекта "Жильё и городская среда", направленной на стимулирование жилищного строительства. Программа предполагает господдержку при создании инженерной инфраструктуры в ходе комплексной застройки новых жилых кварталов.

Владимир Владимиров также поблагодарил главу "Россети Северный Кавказ" за партнёрство в организации Северо-Кавказского молодёжного форума "Машук", который в эти дни проходит на Ставрополье. Губернатор отметил важность и актуальность нового курса кадровой политики энергокомпании, направленной на поддержку молодых специалистов.

Обсуждая мероприятия по модернизации электросетевого комплекса региона, Виталий Иванов сообщил, что "Россети Северный Кавказ" планируют сохранить объёмы капитальных вложений в энергетику Ставрополья. Как прозвучало, только в текущем году инвестиции компании в развитие электросетевого комплекса Ставрополья составили порядка 1,5 млрд рублей. Всего же в развитие электросетей края "Россети Северный Кавказ" планируют направить 2,3 млрд рублей до 2022 года. Среди ключевых мероприятий - строительство первой цифровой подстанции "Аэропорт", масштабная модернизация крупных питающих центров, таких как подстанция 110 кВ "Южная".

"Поскольку Ставрополье - один из ключевых аграрных регионов юга страны, важное значение "Россети Северный Кавказ" уделяют качественному и своевременному технологическому присоединению сельхозобъектов к сетевой инфраструктуре. Всего за семь месяцев этого года мы выдали 4 МВт дополнительной мощности 41 новому аграрному предприятию края", -отметил Виталий Иванов.

В рамках встречи Владимир Владимиров вручил Виталию Иванову медаль "За заслуги перед Ставропольским краем". Документ о награждении за вклад в развитие энергетической системы Ставрополья был подписан Губернатором накануне.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"