"Зенит" и ЦСКА объявили составы на матч третьего тура РПЛ, который начнется в 20:00 по московскому времени.

В стартовом составе "Зенита" снова появился Артем Дзюба, пропустивший матч в Ростове из-за проблем со спиной, сообщает сайт РПЛ. Также с первых минут на поле выйдут: Кержаков, Караваев, Сантос, Ловрен, Жирков, Оздоев, Барриос, Азмун, Дриусси, Малком.

В запасе у хозяев: Васютин, Одоевский, Круговой, Прохин, Ерохин, Мостовой, Ригони, Шамкин.

У ЦСКА с первых минут на поле выйдет Адольфо Гайч. Также в числе 11 игроков оказался и Никола Влашич, ранее не игравший из-за проблем со здоровьем. Состав ЦСКА на эту встречу: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Кучаев, Обляков, Марадишвили, Влашич, Гайч.

В запасе остались: Тороп, Васин, Карпов, Котин, Тикнизян, Бистрович, Бийол, Сигурдссон, Шкурин.