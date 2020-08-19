“Ахмат” дома выиграл у “Ротора”

Новости

Ученые объяснили происхождение НЛО на видео российского космонавта 20:12
NASA сообщило о гигантской аномалии над Землей 20:08
Легендарный производитель смартфонов вернется на рынок 20:04
Капитализация Apple впервые превысила 2 трлн долларов 19:59
Скончался выдающийся академик Борис Патон 19:41
"Зенит" и ЦСКА объявили составы на матч 19:27
Женщина-контролер в метро помогла задержать опасного преступника 19:10
Две станции московского метро изменят график работы 18:51
Эксперт объяснил происхождение увиденных с МКС неопознанных объектов 18:38
Премьер-министры России и Беларуси обсудили сотрудничество в энергетике 18:26
Готовится очередной перезапуск "Изгоняющего дьявола" 18:24
Суперфинал конкурса "Лидеры России" пройдет в сентябре 18:17
Вышел трейлер "Черного дрозда" со Сьюзен Сарандон и Кейт Уинслет 18:14
Новак: ОПЕК+ в июле выполнила сделку по сокращению добычи нефти на 95% 18:07
Обнародован настоящий диагноз Михаила Ефремова 17:59
Пушков: Молниеносный майдан в Беларуси не состоялся 17:51
В Нидерландах откроют памятник русскому летчику 17:39
Стало известно имя погибшего в Сирии российского генерала 17:28
Ученые выявили новый механизм проникновения коронавируса в организм 17:20
Москалькова попросила защитить арестованную в США россиянку от COVID-19 17:17
Российский космонавт с МКС снял на видео пять НЛО над Землей 17:04
ВОЗ призывает государства помочь бедным странам с вакциной от коронавируса 16:57
Вышел первый трейлер нового фильма Софии Копполы с Биллом Мюрреем 16:56
Посольство РФ в Норвегии заявило протест из-за высылки российского дипломата 16:51
Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве 16:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
19.08.2020 20:43
Рубрика: Спорт

“Ахмат” дома выиграл у “Ротора”

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Грозненский "Ахмат" одержал первую победу в новом сезоне чемпионата России по футболу. На своей арене чеченская команда обыграла волгоградский "Ротор" 3:1.

"Зенит" и ЦСКА объявили составы на матч

Еще в первом тайме хозяева могли выйти вперед, но Андрес Понсе, исполняя пенальти, попал в штангу. Вскоре судья назначил одиннадцатиметровый удар в другие ворота. Но с помощью системы VAR арбитр разобрался, что нарушения в штрафной грозненцев не было. Пенальти отменили, а волгоградский форвард Камиль Муллин получил желтую карточку за симуляцию.

После перерыва сработали удачные замены, сделанные главным тренером "Ахмата" Андреем Талалаевым. Только что вышедший на поле Олег Иванов отдал хорошую передачу на еще одного свежего игрока Владимира Ильина, и тот точно пробил в левый от себя угол. Вскоре Одисе Роши технично попал под перекладину, и счет стал 2:0.

Полузащитник "Ротора" Сергей Серченков сократил отставание, успев на добивание. Но тут же Роши забил свой второй гол.

Вскоре гости остались в меньшинстве: защитник Седрик Гогуа проиграл в скорости игроку "Ахмата" и нарушил правила. Второе предупреждение привело к красной карточке.

"Ахмат" с четырьмя очками поднялся на восьмое место. "Ротор" с единственным баллом в активе замыкает турнирную таблицу.

В регионах Спорт Футбол Чемпионат России Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Волгоградская область Волгоград СКФО Чеченская Республика Грозный

Главное сегодня

В Кремле осудили попытки вмешательства в дела Беларуси извне
Российские летчики перехватили самолеты США над Балтикой и Черным морем
Мишустин: Надо сделать все, чтобы люди не жили в разваливающихся домах
В Совбезе рассказали о защите судов-трубоукладчиков "Северного потока-2"
Ученые выявили новый механизм проникновения коронавируса в организм
17-летний футболист умер в Москве во время тренировки
"Унижение" и "катастрофа": Мировые СМИ в шоке от разгромного поражения "Барселоны"