“Ахмат” дома выиграл у “Ротора”

Грозненский "Ахмат" одержал первую победу в новом сезоне чемпионата России по футболу. На своей арене чеченская команда обыграла волгоградский "Ротор" 3:1.

Еще в первом тайме хозяева могли выйти вперед, но Андрес Понсе, исполняя пенальти, попал в штангу. Вскоре судья назначил одиннадцатиметровый удар в другие ворота. Но с помощью системы VAR арбитр разобрался, что нарушения в штрафной грозненцев не было. Пенальти отменили, а волгоградский форвард Камиль Муллин получил желтую карточку за симуляцию.

После перерыва сработали удачные замены, сделанные главным тренером "Ахмата" Андреем Талалаевым. Только что вышедший на поле Олег Иванов отдал хорошую передачу на еще одного свежего игрока Владимира Ильина, и тот точно пробил в левый от себя угол. Вскоре Одисе Роши технично попал под перекладину, и счет стал 2:0.

Полузащитник "Ротора" Сергей Серченков сократил отставание, успев на добивание. Но тут же Роши забил свой второй гол.

Вскоре гости остались в меньшинстве: защитник Седрик Гогуа проиграл в скорости игроку "Ахмата" и нарушил правила. Второе предупреждение привело к красной карточке.

"Ахмат" с четырьмя очками поднялся на восьмое место. "Ротор" с единственным баллом в активе замыкает турнирную таблицу.