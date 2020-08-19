В Анапе пассажирский поезд насмерть сбил молодого человека

Поезд "Анапа - Адлер" насмерть сбил человека, сообщили в пресс-службе Анапского линейного отдела МВД России на транспорте.

Сегодня в 5.50 на пульт дежурного поступило сообщение, что на 24-м километре перегона Гостаевская - Анапа машинист электропоезда "Ласточка" совершил экстренное торможение и наезд на человека. На место выехала оперативная группа дознания.

Известно, что погиб мужчина 1991 года рождения. Обстоятельства его нахождения на железнодорожных путях выясняются.

Также устанавливается местонахождения личного автомобиля погибшего Honda Mobilio золотистого цвета с государственном номером В 093 РК 93RUS.

Если кому-то известно о местонахождении автомобиля, транспортная полиция Анапы просит сообщить информацию по номеру телефона дежурной части (86133) 3-37-14.